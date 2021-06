Abbandonati per ore nella sala ricreazione della Rsa col pannolone sporco e senza essere cambiati, completamente in balia di loro stessi e senza nessuno che si preoccupasse per loro. Alimentati con siringhe contenenti cibo frullato, spinte nella loro gola fino a rischiare di essere soffocati. Storditi con psicofarmaci (benzodiazepine e antipsicotici) senza nessuna prescrizione medica, picchiati, umiliati e immobilizzati a letto. Sembra il racconto di un libro dell'orrore e invece è ciò che accadeva in una Rsa di Civitavecchia, dove 17 tra infermieri e operatori socio sanitari sono accusati di maltrattamenti, sequestro di persona e falso. Secondo un'indagine condotta dai carabinieri, quelli che sarebbero dovuti essere dei professionisti si sono dimostrati solo degli aguzzini. E invece di prendersi cura degli anziani, così come richiesto dalle loro famiglie che glieli avevano affidati, li maltrattavano e trattavano in modo indegno.

Questa mattina 17 tra infermieri e operatori sociosanitari si sono visti recapitare dai carabinieri di Civitavecchia un avviso di chiusura indagini nei loro confronti. A seconda delle posizioni devono rispondere dei reati di maltrattamenti, sequestro di persona e falso. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata ai militari dai familiari di un anziano ospite della struttura, che avevano notato comportamenti anomali nei confronti del loro caro. A quel punto, sono scattate le verifiche dei militari della Stazione competente e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, che hanno monitorato le attività portate avanti all'interno della struttura, sequestrato e analizzato le cartelle cliniche dei pazienti. Le persone indagate sono state invitate a eleggere domicilio in vista di un eventuale processo nei loro confronti.