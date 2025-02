video suggerito

Anziani invalidi derubati dei risparmi di una vita, arrestato 36enne: 11 colpi da 300mila euro Un uomo di 36 anni è stato arrestato con l’accusa di truffa aggravata nei confronti di persone anziane. Avrebbe messo a segno undici colpi in poco più di due mesi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È accusato di aver truffato almeno undici anziani in un anno, per un totale di 300mila euro rubati: un uomo di 36 anni originario di Napoli è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese con l'accusa di truffa aggravata in danno di persone anziane. L'uomo, che abita a Napoli, veniva a Roma con dei complici per raggirare vittime, tutte persone di età compresa tra 80 e 99 anni, confuse e minacciate da quegli uomini che poi gli portavano via i risparmi di una vita.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, le truffe sarebbero state commesse dal 36enne tra dicembre 2022 e febbraio 2023. Le indagini sono partite con la denuncia di una delle vittime, che ha raccontato ai carabinieri cosa era accaduto e le modalità del raggiro. Gli accertamenti sono partiti subito, con l'analisi del traffico telefonico e telematico, oltre alle testimonianze degli anziani, che hanno fornito elementi utili all'identificazione del 36enne.

Il modus operandi era quello classico delle truffe agli anziani: una persona chiamava, fingendo che il nipote della vittima fosse in "difficoltà economiche o trattenuto in stato di arresto dalle forze dell’ordine per pagamenti insoluti", o che ci fosse un “pacco da ritirare in giacenza all’ufficio postale”, e poi chiedevano di recuperare tutto il denaro e i gioielli che avevano. L'arrestato, su indicazione dei telefonisti, andava poi a casa delle vittime a ritirare il tutto, sparendo poi con il bottino insieme ai complici. In totale avrebbero portato via agli anziani, tutti molto in là con l'età, una cifra che si aggira intorno ai 300mila euro.