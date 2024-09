video suggerito

Anziane investite mentre attraversano in via di Grottarossa: grave 87enne Due donne anziane sono state investite verso le 10 di questa mattina a Roma, in via di Grottarossa. Alla guida dell’auto, un uomo di 78 anni che si è fermato a prestare soccorso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente questa mattina a Roma, in via di Grottarossa. Due donne di ottantasette e settantadue anni sono state investite verso le 10 da un uomo alla guida di una Toyota Aygo mentre stavano attraversando la strada. La più anziana è stata trasportata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi. L'altra signora ha invece riportato ferite più lievi, ed è stata ricoverata in ospedale in codice giallo. La prima è stata portata all'ospedale San Pietro, la seconda al San Filippo Neri. Le condizioni di quest'ultima non desterebbero particolari preoccupazioni. Più serie invece le condizioni dell'87enne, presa immediatamente in carico dai medici non appena arrivata a bordo dell'ambulanza. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia. Alla guida della Toyota Aygo c'era un uomo di settantotto anni che, non appena ha investito le due donne, si è fermato a prestare soccorso. Subito è stato lanciato l'allarme al 118, con gli operatori sanitari arrivati sul posto in pochi minuti per occuparsi delle donne ferite.

I rilievi sulla dinamica dell'incidente sono ancora in corso: da capire anche se le due donne stavano attraversando sulle strisce pedonali e come abbia fatto l'anziano a travolgerle, se per una disattenzione o qualche problema alla guida indipendente dalla sua volontà. Al vaglio anche la velocità a cui stava procedendo l'uomo. I caschi bianchi ascolteranno le persone che hanno assistito alla scena, oltre a visionare eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona per accertare con sicurezza la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.