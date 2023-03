Anziana narcotizzata e derubata da due donne: carabinieri le restituiscono la fede del marito morto A compiere la rapina sono state due donne, che avevano messo a segno diversi colpi a danno di anziani. In totale avevano portato via alle vittime circa 160mila euro.

L'avevano narcotizzata poco prima di Natale, rubandole quanto di più caro le era rimasto: le fedi nuziali, la sua e quella del marito, ormai morto da tempo. Vittima del raggiro, un'anziana donna truffata e derubata da due donne, adesso portate in carcere con l'accusa di aver messo a segno decine di rapine di questo tipo, per un totale di 160mila euro.

La triste vicenda si è però conclusa in modo positivo: i carabinieri della Compagni di Roma Trastevere, dopo aver arrestato le due donne, hanno restituito le fedi alla signora Maria, che commossa ha potuto rimetterle al dito. L'incontro è avvenuto alla presenza della figlia della donna, Emanuela, che ha potuto assistere alla gioia della madre.

Secondo quanto emerso dalle indagini, le due donne arrestate avrebbero messo a segno undici rapine aggravate e un furto tra settembre 2022 e marzo 2023, per un totale di 160mila euro rubati alle vittime. Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Roma Trastevere, sono cominciate dopo la rapina a un anziano di novant'anni. Anche lui, come la signora Maria, era stato narcotizzato e derubato.

Le due donne usavano sempre lo stesso stratagemma: avevano avvicinato il 90enne in strada con una scusa, e lo avevano convinto a tornare a casa insieme a loro. Una volta nell'appartamento gli hanno dato da bere un liquido con dentro un narcotico, facendolo addormentare. Dopodiché gli hanno portato via il bancomat, i soldi contanti e il cellulare, in modo che non potesse telefonare a nessuno per chiedere aiuto. Data l'enorme quantità di narcotico usato dalle due donne, l'anziano non si è svegliato prima di due giorni.

A dare l'allarme sono stati i familiari del 90enne, preoccupati perché non riuscivano a sentirlo. L'uomo è stato trovato dai carabinieri in totale stato confusionale, non in grado di dare informazioni su quanto accaduto. In casa sono stati però trovati lo scontrino di una farmacia dove l'uomo era stato: e guardando le telecamere di sorveglianza presenti in zona sono riusciti a vedere le due donne, e capire come avevano fatto ad avvicinare l'uomo.