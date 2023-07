Annega in mare al largo di Fondi: la vittima è il 46enne Fabio Piroli Non c’è stato purtroppo nulla da fare per Fabio Piroli, detto Palletta, il 46enne annegato in mare al Largo di Capratica a Fondi.

A cura di Alessia Rabbai

Fabio Piroli (Foto Facebook)

È Fabio Piroli, conosciuto come ‘Palletta' l'uomo di quarantasei anni annegato in mare al largo di Capratica a Fondi nel pomeriggio di venerdì 14 luglio. Appresa la notizia della sua drammatica scomparsa la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, si attendono in funerali, per dargli l'ultimo saluto. Tantissimi i messaggi che lo salutano e ricordano con affetto comparsi sui social network. Fabio era residente a Patrica, centro di poche centinaia di abitanti della provincia di Frosinone e lavorava in un'industria farmaceutica. Come riporta Il Messaggero prima dei drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa era a casa di uno zio e stava trascorrendo il fine settimana di vacanza all'insegna del relax, godendosi il bel mare pontino, gettonatissimo nei mesi estivi.

Fabio è annegato a Fondi

Secondo quanto ricostruito finora Fabio stava facendo il bagno quando non è più riemerso. Non è chiaro cosa gli sia accaduto, se sia stato colto da un malore improvviso. Il suo corpo senza vita è stato recuperato davanti al lido San Salvador. Quando i sanitari sono arrivati con l'ambulanza hanno cercato di rianimarlo a lungo, sottoponendolo a circa un'ora e mezza di massaggio cardiocircolatorio, che purtroppo non ha dato gli esiti sperati. In zona è anche atterrato l'elisoccorso, pronto a prenderlo n carico e a trasportarlo in volo in ospedale, qualora si fosse ripreso e stabilizzato. Presenti sul posto per le operazioni ed accertamenti di propria competenza i militari della guardia costiera e i carabinieri. Si tratta dell'ennesimo annegamento della stagione balneare in corso. Nel Lazio se ne sono già registrati diversi, l'ultimo ad Ostia nel pomeriggio di giovedì scorso 13 luglio, quando un uomo di sessantasette anni è annegato mentre era in spiaggia con alcuni amici.