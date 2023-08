Alta Velocità Roma-Milano: dal 14 al 17 agosto 2023 fino a un’ora e mezza in più di viaggio Modifiche e riduzioni alle corse e tempi di percorrenza più lunghi è quanto annunciato per l’Alta Velocità tra Roma e Milano tra il 14 e il 17 agosto 2023. Si viaggerà un’ora in più, il costo del biglietto resta lo stesso.

A cura di Alessia Rabbai

Per viaggiare tra Roma e Milano con l'Alta Velocità da lunedì 14 a giovedì 17 agosto ci vorrà un'ora in più, in alcuni casi un'ora e mezza, rispetto ai soliti tempi di percorrenza. Ciò significa che, se normalmente dalla Capitale al capoluogo lombardo si impiegano circa tre ore e un quarto, tre ore e quaranta, per quattro giorni ce ne vorranno circa cinque. La modifica già annunciata sui siti di prenotazione dei titoli di viaggio, entrerà in vigore sia sui treni Frecciarossa che Italo.

Le modifiche agli orari sono necessarie a causa dei lavori di adeguamento della rete ferroviaria, un periodo scelto proprio in concomitanza con le ferie, ossia la settimana di Ferragosto, quando gran parte degli italiani che utilizzano il servizio dell'Alta Velocità per spostarsi per il Paese sono in vacanza. Una scelta fatta nel tentativo di creare meno disagi possibili ai viaggiatori.

Viaggi più lunghi sull'Alta Velocità ma il costo del biglietto resta lo stesso

Da ricordare ai viaggiatori che utilizzeranno per quei quattro giorni di modifiche previste ai tempi di percorrenza lungo l'Alta Velocità che la durata del viaggio aumenta, ma il costo del biglietto resta lo stesso. I cambiamenti degli orari di arrivo sono già stati comunicati sui siti per le prenotazioni dei titoli di viaggio. A informare i viaggiatori Trenitalia che "è impegnata al massimo per continuare a garantire il servizio. Il livello resta inalterato e, nonostante i costi operativi e accessori più alti, legati ai maggiori tempi di percorrenza e di chilometraggio, non è previsto alcuna incidenza sul prezzo del biglietto" si legge in una nota.

Tra il 14 e il 17 agosto 2023 circoleranno 28 treni Italo su 66

Per quanto riguarda Italo invece nei quattro giorni di lavori annunciati tra il 14 e il 17 agosto il servizio sarà drasticamente rimodulato, con una riduzione delle corse, che da 66 passano a 28, con tempi di percorrenza più lunghi.