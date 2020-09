Allerta meteo Roma e Lazio: maltempo su tutta la regione, ancora pioggia e temporali

Continua l’allerta meteo a Roma e nel Lazio diramata ieri dal Centro funzionale regionale e dalla protezione civile. Le previsioni del meteo per mercoledì 23 settembre registrano pioggia e temporali per tutto l’arco della giornata. Temperature in calo, con massime che non supereranno i 25 gradi.