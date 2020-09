in foto: (La Presse)

Il drive-in di Fiumicino è stato temporaneamente chiuso per maltempo, a seguito dell'allerta meteo diramata dal Centro funzionale regionale e dalla protezione civile. La postazione drive-in dell'aeroporto di Fiumicino è una delle aree disposte presso gli scali che ospitano sanitari e passeggeri in rientro nel Lazio, dove effettuare i test per la ricerca del coronavirus. A rendere nota la momentanea sospensione dell'attività l'Unità di Crisi anti-Covid con una nota: "Per avverse condizioni atmosferiche ed allerta meteo il drive-in lunga sosta all'aeroporto di Fiumicino chiude in attesa di un miglioramento". Oggi nel Lazio il bollettino quotidiano dei contagi ha registrato 230 nuovi casi, di cui 113 a Roma città e due morti. Aumentano i casi nelle province, che si attestano su 73 unità.

Forti raffiche di vento a Roma, decine di interventi

Le disposizioni di chiusura dell'aeroporto di Fiumicino sono arrivate in previsione del nuovo peggioramento atteso nelle prossime ore sul territorio della Capitale, con il ritorno dopo una pausa di poche ore, di pioggia e temporali. In giornata forti raffiche di vento si sono abbattute sulla città, provocando disagi, specialmente nel quadrante Nord, fortunatamente per ora da quanto si apprende non ci sono feriti. Su tutto il territorio, sono intervenute le pattuglie della polizia locale, i vigili del fuoco e la protezione civile, per rami o alberi caduti. Nel quartiere Trieste un pino marittimo è caduto in via di Novella, precipitando su quattro auto in sosta, e intrappolando due ragazze, che sono state tratte in salvo dai vigili urbani. Le loro condizioni di salute non preoccupano, entrambe stanno bene, nonostante il grande spavento. In piazza Buenos Aires, un albero è caduto, tranciando i cavi del tram e provocando l'interruzione delle linee 3 e 19.