Allerta meteo: chiusi cimiteri, parchi pubblici e ville storiche per il vento forte Allerta meteo a Roma per pioggia e vento forte. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che prevede per la giornata di oggi la chiusura di parchi, ville e cimiteri.

A cura di Redazione Meteo

Cimiteri, ville storiche, parchi pubblici e giardini chiusi. Sono queste alcune delle disposizioni contenute nell'ordinanza emessa dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dopo l'emanazione di un bollettino di allerta meteo della Protezione Civile del Lazio, per vento forte per tutta la giornata di oggi, martedì 28 novembre.

Pericolo vento forte: chiuse cinque strade a Roma

Prevista inoltre la chiusura di cinque strade: via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio nel X municipio; via di Santa Cornelia nel XV e via Federico Ozanam in XII Municipio, la strada che incrocia via di Donna Olimpia dove ha perso la vita la scorsa domenica Domenica Veglianti, la donna morta schiacciata da un albero.

Allerta meteo: i consigli per i cittadini per non correre pericolo

L'ordinanza, raccomanda ai cittadini diversi comportamenti di "autoprotezione" come: "evitare, se possibile, di sostare all’aperto specie nelle zone maggiormente esposte al vento; cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così l’eventuale caduta di oggetti; fare attenzione alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive o commerciali temporanee; evitare l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi e strade alberate per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi che potrebbero colpire le persone o intralciare le strade; prestare cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali evitando di sostare su pontili e moli; prestare cautela alla guida di autoveicoli – specie se telofonati e caravan – e motoveicoli al fine di evitare sbandamenti a causa della raffiche di vento; all'occorenza, fermarsi."