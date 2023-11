Donna uccisa da un albero a Roma, “Non posso credere che mamma sia morta così. Quell’olmo era stato già segnalato” Il figlio della vittima: “Quell’albero era pericoloso ed era stato segnalato. Non riesco a credere che mia mamma sia morta in questo modo”

A cura di Pierluigi Frattasi

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

"Non posso credere che mia mamma sia morta così". Sono le parole cariche di dolore e incredulità di Ivano Ranieri, figlio della donna di 82 anni uccisa dal crollo di un albero ieri mattina, sabato 25 novembre 2023, a Roma. L'incidente è avvenuto in via Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde. Il figlio della vittima ha raccontato a Il Messaggero che si trovava a casa quando ha appreso della notizia. "Mi hanno chiamato i miei vicini". Per la donna sono subito scattati i soccorsi per salvarla. Diversi cittadini sono accorsi per cercare di spostare il tronco. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare. L'82enne, purtroppo, è deceduta sul colpo per le ferite riportate nell'impatto con l'olmo crollato. La vittima era molto conosciuta e benvoluta nel quartiere: "Era la mamma e la nonna di tutti

Ad accrescere il dolore anche l'amarezza per una tragedia che forse si sarebbe potuta evitare. L'albero crollato improvvisamente, infatti, come raccontato dal figlio della vittima, sarebbe stato segnalato in passato per la pericolosità. "Lo abbiamo anche segnalato più volte nei mesi scorsi ma le nostre richieste sono cadute nel vuoto – ha detto Ranieri – Era uscita sicuramente per alcune commissioni qui nel quartiere e invece è morta così, senza alcun senso. Ma si può morire così? Adesso non riesco a rendermi conto di quello che è accaduto, so solo che mia mamma non c’è più".

La morte della donna ha sconvolto tutta la comunità. "Adesso voglio giustizia perché questa morte si poteva evitare, mia mamma poteva salvarsi se qualcuno avesse ascoltato le richieste del quartiere di intervento. L’albero che è crollato era proprio davanti casa nostra", ha concluso Ranieri, che ieri, ha riferito, avrebbe parlato anche con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.