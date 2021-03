Allerta meteo di colore giallo su Roma e sul Lazio per la giornata di domani, domenica 14 marzo. Lo ha comunicato il Centro Funzionale Regionale, riportando l'avviso del Dipartimento della Protezione Civile regionale che lo ha emesso nella giornata di oggi. Per domani, dunque, "condizioni meteorologiche avverse", che inizieranno dal mattino e dureranno almeno 18-24 ore sull'intera regione. Il rischio forte riguarda i venti burrasca che soffieranno sul Lazio, sia lungo le coste sia sui centri urbani, sia nei settori montuosi.

"Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio", si legge nel bollettino diramato del tardo pomeriggio di oggi, "la Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l’allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto". La paura, infatti, riguarda soprattutto i rischi dovuti alle forti raffiche, che possono causare locali mareggiate lungo le coste più esposte ma anche caduta di rami, cartelloni ed alberi, con tutti i rischi per i cittadini e per la viabilità che questi possano comportare. Sarà dunque una domenica di zona gialla (l'ultima prima della zona rossa che scatterà dalla mezzanotte che segnerà il passaggio a lunedì 15 marzo) all'insegna di un'allerta meteo che, tuttavia, dovrebbe esaurirsi proprio entro lo stesso lunedì.