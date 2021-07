Allerta caldo a Roma per sabato e domenica: weekend rovente da bollino arancione, attesi 35 gradi Allerta caldo a Roma. Domani, sabato, saranno registrati 24 gradi alle 8 di mattina, con la temperatura che alle 14 arriverà a 34 gradi, ma quella percepita sarà di 36 gradi. Domenica, invece, alle 8 verranno registrati 26 gradi. Le massime arriveranno a toccare 35 gradi, con temperatura percepita di 36 gradi.

A cura di Enrico Tata

Per quanto riguarda le altre province o località, bollino arancione anche a Rieti e Frosinone, mentre a Viterbo sarà giallo. A Latina, invece, sarà giallo sabato e arancione domenica. Per quanto riguarda il porto di Civitavecchia, sarà verde sabato e giallo domenica.

Farà caldo anche la prossima settimana

Caldo in aumento, quindi, nel weekend almeno nel centro Sud Italia, dato che al Nord sono previsti temporali anche intensi nella giornata di domenica. Per la prossima settimana le previsioni non sono ancora certe, ma l'impressione è che ci aspetteranno altri sette giorni di caldo e senza precipitazioni. L'anticiclone africano che si è posizionato sul Mediterraneo poterà con sé venti caldi da Sud che manterranno alte le temperature. Per la prossima settimana, quindi, le massime e le minime dovrebbero rimanere stabili, cioè all'insegna del caldo. Tra l'altro, sottolineano i meteorologi del sito IlMeteo.it, l'anticiclone africano porterà sul nostro Paese anche la sabbia del Sahara, che si depositerà su macchine e abitazioni.