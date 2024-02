Allerta Dengue, aerei disinfettati all’aeroporto di Roma Fiumicino per i casi in aumento Il virus Dengue potrebbe viaggiare in aereo: per questa ragione sono state disposte operazioni di sanificazione negli aerei dell’Aeroporto di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Casi globali in aumento per la febbre Dengue, soprattutto in Brasile e in Argentina. È per questo che all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino aumentano i livelli di vigilanza nei velivoli che provengono soprattutto dagli Stati in cui c'è un "frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia Dengue", ad esempio quelli dell'America Latina, dove in queste ore si sta sviluppando un vero e proprio boom di contagi.

Il virus, che si trasmette tramite i morsi di zanzara e che frequentemente caratterizza i Paesi tropicali, ha già fatto parlare di sé durante l'estate anche a Roma e nella regione Lazio dove sono state attivate disinfestazioni a seguito di un primo caso nella località di San Felice Circeo.

Le sanificazione nell'Aeroporto di Roma

Così sono stati disposti controlli anti Dengue all'interno degli aeroplani che dopo determinate tratte saranno disinfettate. Non si escludono ulteriori provvedimenti: potrebbero presto arrivare nuove ordinanze sulla sorveglianza, sanificazione e disinfestazione dei velivoli, come specificato dall'agenzia Ansa, su disposizione del Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, agli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF).

Generalmente sono sempre state le diverse compagnie ad occuparsi delle operazioni di sanificazione degli aeroplani, ma dai tempi del Covid, proprio su indicazione e direzione dell'USMAF, questo compito è diventato di competenza anche degli aeroporti.

Il virus Dengue viaggia in aereo

Le misure in atto sono già svolte ciclicamente da Aeroporti di Roma: nello scalo della capitale, da diversi mesi, il ministero della Salute ha già introdotto diversi totem con indicazioni e consigli sulle malattie trasmesse dalle zanzare, sia in lingua italiana che in inglese. In poche righe vengono fatte raccomandazioni a tutti i viaggiatori e le viaggiatrici: da cosa fare prima di partire all'arrivo alla propria meta, fino al ritorno in Italia.

Le circolari di cui si parla in queste ore sono riferite i particolar modo alla specie Aedes Aegipty, zanzara vettore specifico di Zika ed anche del virus Dengue. Questa specie non è presentenaturalmente nel nostro territorio e l'obiettivo è quello di impedirne l'arrivo in Italia.