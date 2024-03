Allarme bomba a Roma: evacuato un centro commerciale Una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno nel centro commerciale Casal Bertone a Roma. Scattato l’allarme bomba, l’edificio è stato evacuato. Artificieri sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Un allarme bomba è scattato al centro commerciale Casal Bertone a Roma nella mattinata di oggi, domenica 17 marzo. Sul posto sono al lavoro i carabinieri con i cinofili e gli artificieri, per le operazioni di bonifica. L'edificio è stato precauzionalmente evacuato per ragioni di sicurezza e per agevolare le verifiche delle forze dell'ordine, che lo hanno perlustrato palmo a palmo, per individuare eventuali ordigni. I militari sono entrati dentro con i cani, alla ricerca di oggetti sospetti, che possano contenere esplosivo. L'allarme è scattato a seguito di una telefonata anonima arrivata stamattina, che segnalava la presenza di una bomba all'interno del centro commerciale.

Transennata e interdetta l'area del centro commerciale

Agli altoparlanti stamattina è stato chiesto a clienti e personale di turno di abbandonare l'edificio in maniera ordinata e nel minor tempo possibile. I dipendenti, che attendono il via libera per tornare al lavoro, sono radunati nel piazzale davanti al centro commerciale, dove l'ingresso è stato transennato e ci sono le pattuglie dei militari a sorvegliare l'area. Si attende l'esito della bonifica.

Il presidente di Municipio: "Bonifica in corso"

"Sull'allarme bomba nel centro commerciale di via Pollio a Casal Bertone al momento non ci sono conferme – rende noto su Facebook il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti – In corso la bonifica degli artificieri. Siamo moderatamente ottimisti nel dire che si tratta esclusivamente della bravata di qualche folle".

Seguono aggiornamenti