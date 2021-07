All’Antico Vinaio apre a Roma con la schiacciata di Firenze: l’inaugurazione entro il 2021 “Apriamo a Roma, ancora non mi sembra vero!” Ad annunciare l’ufficialità della notizia il proprietario dell’Antico Vinaio di Firenze, celebre nel mondo per la sua schiacciata, che è sbarcato nella Capitale ed inaugurerà un nuovo locale entro il 2021. Ancora sconosciuta la data. Emozionati i suoi fan.

A cura di Alessia Rabbai

Ora è ufficiale: All'Antico Vinaio apre a Roma e la schiacciata calda più famosa di Firenze conosciuta in tutto il mondo sbarca nella Capitale. L'inaugurazione, che già era nell'aria da diversi mesi come da indizi disseminati sui social dal proprietario, si attende entro il 2021, anche se ancora non c'è la data precisa dell'apertura dei locali alla clientela e bisognerà ancora attendere. "Bada come la fuma", è la sua parola d'ordine, per mostrare come la sua focaccia sia sempre calda e fumante. Impaziente attesa tra i suoi fan, futuri clienti, che hanno amato la schiacciata fiorentina ripiena provata in occasione di viaggi in Toscana e che non vedono l'ora di poterla gustare per le strade del centro storico di Roma. All'Antico Vinaio ha già aperto una sede a Milano e Oltreoceano, a New York, portando la prelibatezza ai cittadini americani, che possono godersi ‘in casa' un ricordo dell'Italia.

Mazzanti: "Apriamo a Roma, ora è realtà"

Ad annunciare l'ufficialità dell'apertura del locale a Roma il proprietario della bottega fiorentina, Tommaso Mazzanti: "Sono qui per queste strade che parlano di storia, ancora non mi sembra vero! – dice in un video pubblicato sui social network in cui passeggia per la città – penso a come tutto è iniziato, ad oggi che sono qui nella Città Eterna, per me è un onore immenso. Approdare qua, nella Capitale d'Italia, camminre tra questi monumenti, è un sogno che si realizza. Penso che qualunque persona al mondo sogni di venire qui un giorno nella vita. Da oggi farò parte anche io di questa città incantata, magica, una delle più belle al mondo, ne sento la responsabilità addosso, spero di non deludervi mai. Daje Roma".