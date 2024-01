Alessandro Gassman sul Lungotevere: “Il Campidoglio alza bandiera bianca? Roma è un mondezzaio” “Bandiera bianca dal Campidoglio? Il Lungotevere, nel tratto della ciclabile, è in stato di abbandono”. Questa la critica mossa stavolta da Alessandro Gassmann al comune di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Il comune di Roma ha alzato bandiera bianca?". Torna a attaccare di nuovo il comune di Roma Alessandro Gassmann con un nuovo post su X. Stavolta riflette sulle condizioni di abbandono del Lungotevere, in particolar modo per tutto il tratto di pista ciclabile. "Roma mia bella, quanto sei brutta", conclude, allegando uno scatto. E neanche due ore dopo arriva un video: "Welcome to Rome, la capitale d'Italia, il centro storico. Un mondezzaio a cielo aperto. Grazie per l'attenzione nei confronti di questa meravigliosa città, bravi. Fa schifo", conclude poi.

La critica di Alessandro Gassmann su X

"…Ma quindi per quel che riguarda il lato opposto a quello della ciclabile del Tevere, peraltro anch’essa in condizioni pessime, il Comune di Roma ha alzato bandiera bianca? – di chiede l'attore romano – Nel senso che ha deciso di lasciarlo in questo stato di abbandono totale con decine di accampamenti di persone che ci vivono in condizioni disumane, cani sciolti, vegetazione libera. E quindi luogo chiuso al resto della popolazione?". Questi gli interrogativi che l'attore romano si pone con un nuovo post su X.

"Quella parte di Roma è un gioiello abbandonato a sé stesso", gli risponde un follower. "Purtroppo la gestione di Roma Capitale non ha capacità e competenze dirigenziali all’altezza della Metropoli. Gran parte degli interventi sono fatti sull’urgenza. Il disagio è diffuso e cronico", gli fa eco un altro. Sono molti a condividere il malcontento di Gassmann sotto ai suoi post.

I precedenti: da piazza Pia alle critiche a Gualtieri

Non è la prima volta che Gassmann critica l'operato del Campidoglio sui social. Meno di un mese fa, sempre con un post sui social, lo valutava come il "peggior sindaco che Roma abbia mai avuto", contro ogni aspettativa. "Votarlo è stato un errore – scriveva su X a metà dicembre – Il sindaco Gualtieri non risponde mai, un muro di gomma, impermeabile alle critiche, a differenza di tutti gli altri primi cittadini che hanno sempre dimostrato attenzione e intelligenza".

Prima ancora si era dimostrato contrario alla cementificazione di piazza Pia in vista del Giubileo 2025, ad un passo dal Vaticano e, in altre occasioni, come spesso anche altri suoi colleghi, da Claudia Gerini ad Anna Foglietta, aveva preso parola anche sul tema dei rifiuti, così delicato e spesso di carattere emergenziale nella capitale.