Alessandro Gassman: “Roma è sporca, allagata, devastata. Giovani non rassegnatevi a tutto questo” Alessandro Gassman è tornato a parlare di Roma. L’attore ha definito la capitale una “città dilaniata, sporca, allagata, con semafori che non funzionano, sciopero dei mezzi, sfondata in ogni suo luogo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Non sono giorni facili per Roma, con il maltempo che ha causato notevoli danni in città. Alberi caduti sulle auto in sosta – e che fortunatamente non hanno ferito nessuno – strade allagate e fortemente danneggiate, impossibilità a circolare a piedi, con i mezzi pubblici e privati. Prima di questi gli incendi, con vaste porzioni di città devastate dalle fiamme, che hanno portato anche al grave ferimento di quattro operatori. Una situazione non piacevole raccontata da molte persone, tra cui l'attore Alessandro Gassman, che già in passato ha fatto notare i problemi della capitale, soprattutto legati all'immondizia. L'ultimo sfogo dell'attore è stato raccolto su Twitter e ha collezionato migliaia di like e centinaia di condivisioni.

"Oggi, come faccio da qualche giorno, ho attraversato Roma mia bella, dal centro all’estrema periferia – il messaggio dell'attore – Una città dilaniata, sporca, allagata, con semafori che non funzionano, sciopero dei mezzi, sfondata in ogni suo luogo. Penso che i romani più grandi come me, abbiano più difficoltà ad abituarsi a questa devastazione, perché abbiamo fatto in tempo a vederla bella e sorridente. Spero che i più giovani non si rassegnino a tutto questo. #RomaMiaBella".

Il messaggio dell'attore è rivolto ai noti problemi che Roma, ciclicamente a seconda del periodo dell'anno, si trova ad affrontare. Quindi l'emergenza rifiuti, con l'immondizia visibile in ogni angolo di strada, dal centro alla periferia. Le zone incolte, lasciate all'abbandono, che quest'anno hanno contribuito al diffondersi degli incendi. E gli allagamenti, conseguenti della forte ondata di maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuta in tutta Italia, causando numerosi disagi a tutta la popolazione.