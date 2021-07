Alcuni sindaci del Lazio stanno firmando ordinanze in contrasto con quanto disposto dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito alla riapertura delle scuole. Secondo il governatore laziale, infatti, martedì 30 e mercoledì 31 i bimbi degli asili, delle scuole elementari e delle scuole medie sarebbero dovuti tornare in classe (il primo aprile iniziano le vacanze di Pasqua fino al 5, giorno di Pasquetta).

Sindaco di Rieti: "A breve ordinanza per chiudere scuole 30 e 31 marzo"

Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha annunciato che firmerà a breve un'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti comprensivi, delle scuole dell'infanzia e dei nidi presenti su tutto il territorio comunale. La decisione, si legge in un comunicato stampa, "è stata assunta anche in considerazione del fatto che la riapertura delle scuole in presenza per soli due giorni, prima della sospensione per le vacanze pasquali, esporrebbe la popolazione al rischio di contagio proprio nel periodo di maggior diffusione di nuove varianti che risultano essere più aggressive sulla popolazione giovanile".

Sindaco di Frosinone ‘sconsiglia' a famiglie di mandare figli a scuola

D'accordo con il collega di Rieti anche il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, che in una nota ha scritto: "Riaprire le scuole per appena due giorni, nelle attuali condizioni di diffusione del virus e delle varianti, particolarmente aggressive, soprattutto dopo che era stato adottato il criterio della prudenza con la Didattica a distanza (Dad), significhi produrre terreno fertile per l'avanzata del virus. Senza contare che proprio durante le imminenti festività pasquali è facile prevedere un incremento di contatti tra quegli stessi alunni e i loro nonni o genitori, con effetti potenzialmente dannosi a carico dell'indice Rt, che saranno visibili solo nei giorni successivi. Per questi motivi ritengo inopportuna la riapertura per soli due giorni delle scuole del territorio: credo che le priorità per i cittadini e le famiglie di Frosinone siano altre, come, ad esempio, la possibilità di un deciso incremento dei numeri della campagna vaccinale. Dal punto di vista strettamente normativo, non e' possibile, per un sindaco, adottare un provvedimento per decidere, in modo autonomo, la chiusura dei plessi scolastici, opponendosi quindi, di fatto, alle misure contenute in un atto formale del Governo.

Il sindaco addirittura chiede alle famiglie di non far riprendere le lezioni in presenza ai figli per poche ore: "Sento il dovere, questa volta, di ‘sconsigliare' alle famiglie di far riprendere la didattica in presenza ai propri figli per poche ore, prima della pausa pasquale, poiché i potenziali pericoli sarebbero di gran lunga superiori rispetto agli elementi di vantaggio. Viceversa, usufruendo di un ulteriore periodo per ridurre le criticità note a tutti, potenziando i mezzi di contrasto alla diffusione del virus, sarà possibile riprendere, in condizioni di maggiore sicurezza, dopo Pasqua, la didattica in presenza, senza doverla interrompere successivamente, dandole continuità fino al termine dell'anno scolastico".

Sindaco di Santa Marinella: "Firmata ordinanza chiusura scuole"

In provincia di Roma anche il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, ha deciso di firmare un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole il 30 e 31 marzo: "A chi sostiene che la curva è in discesa faccio presente che il 25 febbraio cioè un mese fa avevamo in città 19 positivi ed oggi invece siamo a quota 65. Alla faccia della discesa! Per questo domani firmo l'ordinanza per il mantenimento della chiusura delle scuole con la didattica a distanza sino a dopo Pasqua.Chiedo scusa ma la salute è più importante di ogni cosa.Altri 2 giorni di chiusura fanno bene alla salute".

Per il momento la sindaca di Roma, Virginia Raggi, non ha espresso alcun parere in merito. Per il momento, quindi, le scuole riapriranno il 30 e 31 marzo nella Capitale.

Sindaco Terracina: "Dad anche martedì e mercoledì"

La sindaca di Terracina, Roberta Tintari, ha firmato un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole per il 30 e 31 marzo: "Innanzitutto il livello dei contagi nel comprensorio: questa zona della Provincia di Latina, dal capoluogo fino a Fondi, vive un momento complicato che desta apprensione. Tra studenti e personale scolastico sono in molti a spostarsi tra i nostri comuni e questo pendolarismo è fonte di preoccupazione. Abbiamo quindi ritenuto opportuno prevedere il rientro in classe dopo Pasqua e, intanto, organizzare un monitoraggio della popolazione scolastica attraverso l'esecuzione, su base volontaria, di tamponi direttamente a scuola".