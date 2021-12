Albero crollato su alcune auto a Roma, assolto l’ex capo di gabinetto di Raggi Stefano Castiglione è stato assolto dal gup del tribunale di Roma “per non aver commesso il fatto.

A cura di Enrico Tata

Stefano Castiglione, capo di gabinetto dell'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stato assolto dal gup del tribunale di Roma "per non aver commesso il fatto". Era indagato in relazione al crollo di un pino il 25 febbraio del 2019 su viale Mazzini. L'albero distrusse alcune automobili parcheggiate e ferì in modo grave un avvocato.

Assolto l'ex capo di gabinetto di Raggi

Le ipotesi di accusa erano quelle di disastro colposo e lesioni stradali gravi e, nello specifico, per Castiglione gli inquirenti avevano chiesto una condanna a due anni di reclusione. Oggi il giudice ha assolto l'ex capo di gabinetto di Raggi e ha deciso di non procedere nei confronti di altri quattro indagati. La prima udienza del il processo a carico degli altri tre è stata fissata per febbraio 2023.

Il crollo dell'enorme pino marittimo su viale Mazzini

Il crollo dell'enorme pino marittimo avvenne intorno alle 9 di mattina del 25 febbraio 2019. Tre feriti e quattro automobili distrutte, il bilancio dell'incidente. A distanza di tre anni dai fatti, i pm della procura di Roma, come detto, hanno chiesto due anni di reclusione nei confronti di Stefano Castiglione. L'ex capo di gabinetto doveva rispondere del fatto proprio in qualità di delegato dell'allora prima cittadina. Secondo i pm il Coc, centro operativo comunale, avrebbe dovuto chiudere i viali alberati più pericolosi della città, data l'allerta meteo diramata per quel giorno. Insomma, l'emergenza sarebbe stata sottovalutata. In quei giorni, dal 22 al 25 febbraio, furono oltre 150 gli alberi crollati in città. Per stabilire eventuali responsabilità i pm avevano disposto anche una perizia sull'albero crollato.