Alano azzanna una gattina a Roma: "Era senza guinzaglio, forse con una dog-sitter" Azzannata e uccisa da un alano che stava camminando lungo la strada con la dog sitter e altri due cani: per la gattina, nonostante l'intervento di alcuni passanti, non c'è stato niente da fare.

A cura di Beatrice Tominic

L'ha azzannata per strada, dove stava camminando senza guinzaglio. A gettarsi sulla gattina, in piazza Cardinali a Torpignattara, un alano Arlecchino a chiazze nere e bianche. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e sono corsi verso la micetta sbranata. Per la piccola, però, è apparso chiaro fin da subito che non c'era nulla da fare.

Adesso di cerca di rintracciare l'animale e la persona che l'aveva con sé quando ha sbranato il felino. Secondo i passanti che si trovava lì al momento dell'aggressione, che hanno immediatamente avvertito i volontari e le volontarie dell'associazione "I gatti di Torpignattara", come riporta il Messaggero, potrebbe essersi trattato di una dog sitter. La ragazza, che stando alle testimonianze avrebbe avuto con sé un altro paio di cani, si è allontanata senza prestare alcun soccorso al gattino.

Cosa è successo a Torpignattara

La ragazza stava passeggiando insieme a tre cani (da qui l'ipotesi che si potesse trattare di una dog sitter) davanti ad un supermercato in zona Torpignattara quando uno degli animali, sprovvisto senza guinzaglio, si è lanciato su una gattina che si trovava nella zona. Ha iniziato ad azzannarla fino ad ucciderla. Non appena si è resa conto di quanto stava accadendo, la ragazza sarebbe andata via insieme agli animali. Nel frattempo alcune persone, che avevano assistito alla scena, si sono riuniti nella zona. Provando a salvare, ma senza successo, la gattina.

La reazione dell'Associazione Earth

Per rintracciare la donna è stato chiesto l'intervento di un gruppo di guardie zoofile che hanno il compito di pattugliare la zona: qualora incontrassero la donna con cani senza guinzaglio, potrebbero fermarla, identificarla e direttamente sanzionarla.

"Alcuni testimoni ci hanno contattato subito – ha spiegato in particolare alla testata la presidente dell'Associazione Earth, Valentina Coppola – Se si passeggia con un cane senza guinzaglio, si accetta il rischio che possa aggredire i passanti. Da qui scatta il reato di omessa custodia dell'animale e, come potrebbe avvenire in questo caso, la denuncia per uccisione di animale in seguito al reato di omessa custodia dello stesso".