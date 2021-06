Parte giovedì 10 giugno ‘Si può fare', la stagione estiva 2021 in Cavea all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Si tratta di un ampio cartellone di concerti, spettacoli e festival organizzato dalla Fondazione Musica per Roma che animerà fino al 28 settembre le serate estive della Capitale, con gli artisti più noti del panorama musicale italiano. La nuova rassegna di concerti doveva essere inaugurata oggi, mercoledì 8 giugno, dal gruppo rock demenziale ‘Latte e i suoi Derivati', ma a causa del maltempo lo spettacolo è stato rinviato alla prima data disponibile, ovvero domenica 20 giugno alle ore 21.30. I biglietti già acquistati sono validi per la nuova data.

Al via ‘Si può fare', l'estate romana in Cavea all'Auditorium Parco della Musica: tutti gli eventi di giugno

Mogol in ‘Emozioni' con Gianmarco Carroccia: giovedì 10 alle ore 21

Almamegretta: lunedì 14 alle ore 21

NCCP – Nuova compagnia di canto popolare: martedì 15 alle ore 21

The Beatbox e Carlo Massarini: giovedì 17 alle ore 21

Emma: venerdì 18 alle ore 21 e sabato 19 alle ore 21

Latte e i Suoi Derivati – Lillo&Greg: domenica 20 alle ore 21

Myss Keta: lunedì 21 alle ore 21

Sergio Cammariere: martedì 22 alle ore 21

Edoardo Bennato: mercoledì 23 alle ore 21

Niccolò Fabi: giovedì 24 alle ore 21 e venerdì 25 alle ore 21

Mecna: sabato 26 alle ore 21

L'Orchestraccia: domenica 27 alle ore 21

Roberto Angelini e Paolo Benvegnù: lunedì 28 alle ore 21

James Senese e i Napoli Centrale: martedì 29 alle ore 21

Fast Animals and Slow Kids: mercoledì 30 alle ore 21

Il calendario completo dei concerti in programma fino al 28 settembre è consultabile sul sito web dell'Auditorium . I biglietti sono acquistabili online sulla piattaforma TicketOne.