Da lunedì primo febbraio sono attive le prenotazioni per la vaccinazione Covid per gli anziani over 80 residenti nel Lazio. Nello specifico potranno prenotare coloro che abbiano compiuto già 80, ma anche chi compierà 80 anni nel corso del 2021 (in altre parole tutti i nati nel 1941 e in anni precedenti). Il sito per le prenotazioni è attivo dalle 12 di lunedì primo febbraio e le prime dosi verranno inoculate lunedì 8 febbraio. L'attivazione del sito è slittata di qualche ora a causa di alcuni problemi tecnici, ma già nei primi sette minuti dalla messa online del sito erano state effettuate circa 2mila prenotazioni. "Si ricorda che non si tratta di un ‘Click-Day’ poiché le prenotazioni si potranno effettuare per l’intero trimestre. L’obiettivo è quello di dare ad ogni cittadino over 80 la propria prenotazione della prima e della seconda dose", ricorda la Regione Lazio.

Come prenotare sul sito Salute Lazio

Pre prenotare entrambe le dosi sarà sufficiente andare sulla pagina messa a disposizione dalla Regione Lazio sul sito Salute Lazio e avere con sé il codice fiscale. Bisogna inserire il codice fiscale e scegliere data e luogo di vaccinazione. Non sarà possibile, tuttavia, scegliere l'orario di vaccinazione, che varierà in base alla disponibilità nel luogo scelto. Sul sito ci sono due sezioni: prenota appuntamento e gestisci appuntamento per modificare quelli già presi. In seguito verrà chiesto il codice fiscale: se non corrisponde a persone nate nel 1941 o prima, l'accesso non potrà essere effettuato. Qua tutte le informazioni utili sulla prenotazione.

Il numero per l'assistenza telefonica

Per avere assistenza telefonica per la prenotazione o per disdire eventuali appuntamenti, la Regione Lazio ha messo a disposizione questo numero telefonico: 06 164161841. Sarà attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30 e il sabato con orario 7.30 – 13.00. Sono a disposizione 200 linee e 300 operatori.

Come si può fare la vaccinazione senza uscire di casa

Per le persone con motivi accertati di non autosufficienza e che quindi sono impossibilitate a recarsi presso un centro vaccinale, la Regione Lazio ha messo a disposizione questo numero verde, attivo tutti i giorni, sette su sette, dalle ore 8 alle ore 20: 800 118 800. Con questo servizio sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione alla Asl competente.

Dove è possibile fare il vaccino Covid a Roma e nel Lazio

La Regione Lazio ha attivato, per ora, 89 centri vaccinali su tutto il territorio. Qua l'elenco e qua la mappa per scegliere, eventualmente, quello più vicino alla propria residenza. È possibile scegliere un qualsiasi centro vaccinale, a prescindere dal proprio indirizzo di residenza.

I vaccini a disposizione

Agli anziani verranno inoculate due dosi di vaccino Pfizer-Biontech. Recentemente è stato approvato dall'Ema e dall'Aifa anche il vaccino Oxford-Astrazeneca (si tratta del terzo, mentre il secondo è quello di Moderna, ma le dosi acquistate dall'Ue sono poche). L'Aifa, l'agenzia del farmaco italiana, consiglia di somministrare il vaccino di Oxford a persone con un'età compresa tra i 18 e i 55 anni e perciò, per il momento, non verrà inoculato agli anziani.