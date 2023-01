Al Trullo continua l’invasione delle capre e dei caproni: uno ha preso a testate una macchina La denuncia di una signora su Facebook: “Un caprone ci è venuto addosso. Io sono finita al pronto soccorso per trauma facciale e la nostra macchina è rimasta parecchio danneggiata”.

A cura di Enrico Tata

La denuncia è stata pubblicata dalla signora Elena sul gruppo Facebook ‘Portuense, Largo La Loggia, Santa Silvia e dintorni': "Oggi verso le 12.30 abbiamo avuto un in incidente in vicolo di papa Leone altezza del civico 71. C'era un gruppo di capre che invadeva la strada, quando un grosso caprone nero si è scagliato contro la macchina. Un motociclista che era dietro si è salvato, io sono finita al pronto soccorso per trauma facciale e la nostra macchina è rimasta parecchio danneggiata. Il caprone, vivo e vegeto. Se qualcuno conosce il nome del proprietario di questo gregge che invade continuamente via Isacco Newton può gentilmente contattarmi con un messaggio privato". "Anche io ieri ero con mio figlio in macchina a Monte Cucco e il caprone nero ci ha attraversato la strada ma per fortuna lo abbiamo evitato", ha commentato un'altra signora.

Soltanto negli ultimi giorni sono state tantissime le segnalazioni da parte dei residenti in merito alle capre che scorrazzano liberamente per il quartiere. Al Corriere della Città l'assessore dell'XI Municipio Alberto Belloni ha dichiarato: "E’ davvero spiacevole quanto sta accadendo e sappiamo che questi avvistamenti sono sempre più frequenti. Dall’inizio della consiliatura abbiamo più volte segnalato la questione alla polizia locale, che è intervenute sanzionando il proprietario per la mancata custodia. Per ora, gli effetti di queste multe, sono stati inferiori alle aspettative. Ci dispiace per il disagio che stanno arrecando ai cittadini di tutta la zona, disagio che ripeto è causato dalla mancata custodia dei capi di bestiame e auspichiamo che in futuro non si ripresentino questi episodi che, oltre al degrado, con la loro presenza creano danneggiamenti alle auto parcheggiate e pericolosità sui viali che attraversano".