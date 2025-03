video suggerito

Al parco giochi per bambini scoperta una svastica enorme con la scritta "Hitler" Scritta e disegni nazisti nel parco giochi per bambini a Roma: la scoperta questa mattina al Collatino.

A cura di Beatrice Tominic

La scritta Hitler e la svastica enorme al parco giochi. Foto dal gruppo Facebook Villa Gordiani.

Un'amara scoperta quella realizzata da alcuni residenti del Collatino oggi, dopo aver raggiunto il parco giochi per bambini di via Camillo Prampolini, a ridosso di viale Palmiro Togliatti. Una volta arrivati si sono accorti che, utilizzando le mattonelle anti-urto che si utilizzano per la pavimentazione del parco e tutelare i bimbi dalle cadute, era stata composta la scritta "Hitler" accompagnata da una svastica enorme.

La scritta "Hitler" e una svastica enorme al parco

Non è chiaro a quando risalgano i fatti. Sicuramente, però, a scoprire cosa è accaduto nel parco sono stati alcuni residenti della zona nella mattina di oggi, domenica 2 marzo. Una volta rimosse le mattonelle, la scritta e il disegno della svastica sono rimasti comunque: probabilmente i quadrati antiurto hanno perso del colore con la pioggia degli ultimi giorni.

Quelle stesse mattonelle, qualche giorno fa erano state rimosse per permettere dei lavori di riqualificazione, come aveva spiegato sui social network il consigliere del V Municipio Fabio Piattoni. "Finalmente partono i lavori che abbiamo chiesto a gran voce! Sono lavori di rifacimento della pavimentazione antitrauma, un nuovo scivolo e una nuova torretta", scriveva qualche giorno fa. Ma c'è chi ha pensato di utilizzare quei quadrati per comporre scritte e disegni nazisti.

Le mattonelle accatastate al parco, foto dal profilo del consigliere del V Municipio Fabio Piattoni.

Le reazioni alla vista del parco deturpato

Sotto all'immagine condivisa sui social questa mattina sono arrivate numerose reazioni da parte di cittadini e cittadine inorridite dopo aver visto l'immagine del terreno del parco. E non sono tardate ad arrivare neppure i commenti dal mondo della politica.

"Si è abbassata la soglia del pudore. È arrivata fino al giardino sotto casa, in mezzo ai giochi dei bambini. "Condanna e preoccupazione per quanto accaduto al Parco Prampolini al Collatino", è il commento di Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico e consigliera regionale del Lazio.

E, nel frattempo, il presidente del V municipio Mauro Caliste e il segretario del Pd Roma Enzo Foschi, hanno indetto un sit-in per domani 3 marzo alle 18.30 al parco stesso.