Ai domiciliari rapina farmacie e supermercati sfruttando il permesso per le visite ai parenti Il gip ha convalidato il fermo per un 52enne, finito in carcere per evasione e rapina. Ha approfittato dei permessi per visitare i parenti a Roma, rapinando farmacie e supermercati.

A cura di Alessia Rabbai

Ha rapinato farmacie e supermercati sfruttando il permesso per le visite ai parenti. L'uomo, un cinquantaduenne di Tivoli che si trovava ai domiciliari in Umbria, ha approfittato delle concessioni che aveva per uscire da una comunità di recupero, per mettere a segno una serie di colpi nel quadrante Sud-Est di Roma. Ciò gli ha permesso di accaparrarsi oltre tremila euro e una catenina d'oro. Ma il suo comportamento non è passato inosservato agli agenti della Polizia di Stato, che lo hanno arrestato. Finito nel carcere di Regina Coeli, è gravemente indiziato dei reati di evasione e rapina.

Come ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Torpignattara approfittando dei permessi che aveva per andare a trovare i parenti nella Capitale, il cinquantaduenne usciva dalla comunità in cui si trovava in Umbria e raggiungeva Roma. Il modus operandi con il quale agiva era sempre lo stesso: prima l’ingresso a volto scoperto negli esercizi commerciali, poi le minacce e le spintonate agli addetti le casse: così si è impossessato degli incassi ed è scappato, facendo perdere in un primo momento le proprie tracce. In un’occasione, durante la fuga, avrebbe tentato di rapinare per strada un anziano. La vittima però non si è lasciata intimorire e l'aggrassore ha lasciato stare, andandosene via a mani vuote.

Gli agenti sono riusciti a ricostruire l'accaduto grazie alle puntuali fornite dalle vittime in sede di denuncia e alle immagini immortalate dalle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali. Rintracciato dagli agenti in via Olevano Romano insieme alla parente che avrebbe dovuto ospitarlo in casa durante il pemesso, per il cinquantaduenne è scattato il fermo, che il giudice per le indagini preliminari ha convalidato.