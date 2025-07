Aggressione omofoba al centro commerciale Roma Est, vigilante a un 23enne: “Ti soffoco, fr* di me*”

Un 23enne ha denunciato di essere stato vittima di un’aggressione omofoba il 18 luglio scorso. Dei vigilantes lo avrebbero insultato, minacciato e messo a testa in giù in un negozio al centro commerciale Roma Est.

Centro commerciale Roma Est (Immagine da Google Maps)

"Ti soffoco, fr* di me*" sarebbero alcuni degli insulti omofobi che dei vigilantes hanno rivolto ad un ragazzo gay siciliano di ventitré anni, vittima di un'aggressione al centro commerciale Roma Est. L'episodio è accaduto venerdì scorso 18 luglio in via Collatina. Ad aggredirlo sarebbero state tre persone, tra le quali due addetti alla sicurezza. Il giovane, dimesso dall'ospedale con cinque giorni di prognosi, ha sporto denuncia per la violenza subita.

Il giovane insultato e messo a testa in giù

A riportare la notizia è Il Corriere della Sera, al momento dell'aggressione il ventitreenne era tornato in un negozio in cui aveva lavorato per recuperare la carta die buoni pasto. Secondo il suo racconto il giovane stava aspettando il responsabile del punto vendita, quando tre persone lo hanno accerchiato per motivi non noti. Uno di loro lo ha afferrato per il collo dicendogli: "Ti soffoco, fr* di me*". L'aggressione è avvenuta davanti ad altre persone. Successivamente i tre avrebbero cercato di portarlo in uno stanzino. Il ragazzo si è opposto con tutte le sue forze mentre veniva trascinato via. L'avrebbero poi afferrato per i piedi e messo a testa in giù, insultandolo e minacciandolo.

Dimesso con cinque giorni di prognosi ha sporto denuncia

Nel negozio del centro commerciale sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno identificato le tre persone. Gli operatori sanitari arrivati sul posto dopo la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 hanno preso in carico il ragazzo e lo hanno trasportato in ospedale, per gli accertamenti del caso. Il giovane è stato dimesso con cinque giorni di prognosi.