Aggressione neofascista al liceo Righi occupato, individuati e perquisiti 3 giovani di Lotta studentesca

Sono in corso le indagini della Digos della Questura di Roma sugli attacchi al liceo Righi occupato. I poliziotti hanno individuato e perquisito tre giovani del movimento di estrema destra Lotta studentesca.

L’attacco al liceo Righi

La Digos della Questura di Roma ha perquisito tre giovani in merito agli attacchi al liceo Augusto Righi occupato. Si tratta nello specifico di tre ragazzi vicini all'estrema destra, riconducibili al movimento Lotta studentesca. L'aggressione è avvenuta lunedì 3 e martedì 4 novembre e poi ieri sera. Per varie volte il gruppo neofascista ha raggiunto la scuola, cercando di entrare al suo interno mentre era in corso l'occupazione a sostegno della Palestina. Sul caso indaga la Digos della Questura di Roma, che ha dato il via ad una serie di accertamenti in merito a quanto accaduto all'esterno della scuola. L'obiettivo è riuscire a risalire ai responsabili delle aggressioni.

Perquisiti tre giovani di Lotta studentesca

I poliziotti hanno individuato e prequisito tre giovani appartenenti a un gruppo di estrema destra che si chiama appunto Lotta studentesca. I tre sono indiziati di aver partecipato al blitz contro gli studenti dell'istituto di via Campania, con lancio di bottiglie. Gli agenti cercano di risalire a tutti i presunti responsabili, provando ad identificare uno ad uno i giovani che facevano parte del gruppo neofascista presenti quella notte. I ragazzi ieri hanno poi raggiunto anche il liceo Torquato Tasso Tasso vestiti di nero, con volti coperti da caschi e armati di bastoni.

Le aggressioni al liceo Righi occupato

La notte tra lunedì 3 e martedì 4 novembre un gruppo di ragazzi neofascisti ha attaccato il liceo Righi di Roma. All'interno c'erano studenti e studentesse, in occupazione dal 22 ottobre in segno di vicinanza e sostegno alla popolazione di Gaza. I ragazzi hanno attaccato gli studenti al grido di "Duce, Duce" e "Boia chi molla", presentandosi una prima volta intorno alle 20 di sera e poi ripresentandosi più volte nel corso della nottata. Fortunatamente non ci sono stati feriti nel lancio di oggetti. Il gruppo di neofascisti ha provato di nuovo ad entrare nella scuola ieri sera, i collettivi hanno infatti fatto sapere che "hanno cercato di forzare porte e finestre". Gli studenti anche questa volta sono riusciti a respingerli, barricandosi all'interno del liceo.