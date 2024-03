Aggressione nella notte a Ponte Milvio: 24enne massacrato al volto finisce in ospedale Una maschera di sangue, un accesso al pronto soccorso con codice giallo è il bilancio di un’aggressione notturna a Ponte Milvio. Vittima un 24enne ferito al volto da ignoti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Aggressione a Ponte Milvio, dove un ragazzo di ventiquattro anni è rimasto ferito al volto e ha avuto bisogno di cure mediche. L'episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 marzo, nella zona della movida di Roma Nord. Come riporta Il Messaggero, la vittima è un cuoco, che ha precedenti per droga. Ancora in corso la ricostruzione di quanto accaduto, sulla quale lavorano i carabinieri della Compagnia Trionfale.

Il 24enne soccorso con codice giallo

Il giovane era riverso a terra sull'asfalto, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato al Policlinico Agostino Gemelli. Arrivato al pronto soccorso con codice giallo, il ragazzo è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Presenti sul luogo dell'aggressione i carabinieri, che hanno raggiunto Ponte Milvio in breve tempo, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio.

Esclusa la rapina, indagini in corso

Si indaga sul movente, i militari avrebbero escluso la rapina, in quanto al ventiquattrenne non è stato portato via nulla. D'aiuto agli accertamenti per cercare di risalire ai responsabili, potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di sorveglianza di zona, qualora abbiano immortalato la scena o il passaggio sospetto di persone nell'orario in cui si è consumata l'aggressione. I carabinieri hanno anche ascoltato alcune persone, presenti in zona al momento dell'accaduto. Ponte Milvio infatti, specialmente nel fine settimana, è popolata da chiassose comitive di ragazzi.