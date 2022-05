Aggressione in strada a Roma, 33enne accoltellato: è gravissimo Un ragazzo afgano di 33 anni è stato accoltellato dal suo coinquilino iraniano, un giovane di 32 anni.

A cura di Enrico Tata

Accoltellato prima in casa e poi anche in strada. Un ragazzo afgano di 33 anni è stato accoltellato dal suo coinquilino iraniano, un giovane di 32 anni. Il primo è stato salvato dai passanti, che sono riusciti a bloccare il suo aggressore, che lo stava letteralmente uccidendo a coltellate. L'episodio è avvenuto nel corso della serata di domenica 22 maggio 2022 e per la precisione è cominciato all'interno di un appartamento di via delle Allodole a Torre Maura. In quell'abitazione i due convivevano da diverso tempo.

Aggressione in strada, ferito un ragazzo di 33 anni

Le indagini sull'aggressione e sul possibile movente, riporta il Corriere della Sera, sono ancora in corso e ancora non c'è alcuna certezza. Il 33enne ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Ferito in diverse parti del corpo, è tuttora ricoverato in prognosi riservata ed è ancora in pericolo di vita. L'altro ragazzo è stato bloccato in strada dagli agenti di polizia, intervenuti sul posto con alcune pattuglie in seguito alla segnalazione dei passanti, che hanno immediatamente chiamato il 112 dopo essere riusciti a separare i due litiganti. Anche il 32enne iraniano è stato accompagnato al pronto soccorso, ma è in buone condizioni di salute. Piantonato dagli agenti 24 ore su 24, è accusato di tentato omicidio ed in stato di arresto. Secondo quanto ricostruito, la furiosa litigata sarebbe cominciata all'interno del loro appartamento e sarebbe proseguita poi all'esterno. Come detto, alcuni passanti sono intervenuti per bloccare l'aggressore, che però aveva già colpito l'altro con diversi fendenti.