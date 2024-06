Aggressione a Termini, spaccano bottiglia in testa a un ragazzo per rubargli il telefono: arrestato 28enne

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Un ragazzo di 21 anni è stato aggredito da tre uomini in via Filippo Turati di notte, nei dintorni della stazione Termini a Roma ed è finito in ospedale con diverse ferite alla testa dopo essere stato preso a bottigliate e rapinato del suo smartphone dal valore di circa 200-300 euro. I carabinieri hanno rintracciato e bloccato poco dopo un 28enne egiziano, accompagnato in caserma e arrestato con l'accusa di rapina aggravata e lesioni in concorso. Il provvedimento è stato convalidato dal gip. Si cercano gli altri due ricercati che potrebbero essere nascosti dalle parti di via Giolitti e via Marsala.

La rapina in via Filippo Turati

I fatti sono accaduti nella notte nella notte tra sabato 1 giugno e domenica 2 giugno. La vittima è un ragazzo di 21 anni che è stato avvicinato da tre uomini mentre stava camminando da solo. I rapinatori l'hanno prima picchiato e colpito alla testa con una bottiglia e poi gli hanno sottratto un cellulare. Subito dopo la vicenda, il ventunenne ha dato l'allarme ed è stato soccorso da alcuni passanti. In seguito è stato portato al policlinico Umberto I dove è stato medicato e poi dimesso con alcuni giorni di prognosi. I militari del nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante potrebbero ora acquisire i filmati delle telecamere presenti in via Turati per identificare i due complici del 28enne arrestato.

Il luogo della rapina è via Filippo Turati, all'Esquilino. La strada accompagna ogni giorno i turisti dalla stazione al centro storico della Capitale, almeno fino al tramonto. Un luogo di passaggio che fiancheggia l'Acquario romano ristrutturato, diversi alberghi di lusso e i giardini che si trovano di fronte al teatro Ambra Jovinelli.

Il pestaggio in metro a Roma Termini

