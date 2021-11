Aggredito da due Rottweiler mentre dorme nel parco, uomo ricoverato in ospedale: è grave Secondo quanto dichiarato dall’uomo, ad aggredirlo sarebbero stati due Rottweiler mentre dormiva nel prato di via Portuense. Soccorso da una pattuglia della polizia, è stato portato all’ospedale San Camillo di Roma per ricevere le cure necessarie. Si indaga per risalire alla proprietaria dei due cani.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma con ferite gravi a una gamba e alle mani. Secondo quanto riportato dall'uomo, ad aggredirlo sarebbero stati due Rottweiler su un prato di via Portuense. La notizia è riportata da Il Messaggero. L'uomo, un senza fissa dimora, ha dichiarato che stava dormendo nel prato quando ha sentito un forte dolore agli arti inferiori: svegliatosi di soprassalto, si è trovato a lottare con i due cani, che dopo un po' hanno mollato la presa, lasciandolo gravemente ferito. L'uomo si è alzato dal prato e ha cominciato a camminare, fino a quando non ha incontrato una pattuglia della polizia chiedendo aiuto. Ricoverato all'ospedale San Camillo, le sue condizioni sono molto serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul caso stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato, che dopo la denuncia dell'uomo sono andati sul prato di via Portuense per vedere se ci fosse traccia dei cani. I due Rottweiler non sono stati trovati, di loro per adesso nessuna notizia. Se il padrone dovesse essere rintracciato, rischia una denuncia per lesioni nei confronti del ferito, ma anche di omissione di soccorso dato che se ne sarebbe andato senza chiamare il 118 per la persona ferita. Gli agenti della Polizia di Stato stanno visionando le telecamere di sorveglianza presenti in zona per vedere se riescono a risalire al proprietario dei cani, in modo da poter avviare gli accertamenti necessari per capire a fondo cos'è accaduto. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, alcuni testimoni avrebbero dichiarato agli agenti che la proprietaria dei cani sarebbe una donna, che solitamente li lascia liberi di correre nel parco.