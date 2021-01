La polizia di Roma e i carabinieri della compagna di Roma Trionfale hanno arrestato due ultras della Lazio molto noti nell'ambiente del tifo romano per un'aggressione avvenuta a Ponte Milvio lo scorso 20 dicembre ai danni di una troupe della trasmissione televisiva Rai ‘Storie Italiane'. I due si trovano agli arresti domiciliari e il provvedimento è stato emesso a conclusione delle indagini coordinate dalla procura di Roma.

I fatti: l'aggressione a Ponte Milvio dello scorso 20 dicembre

Stando a quanto si apprende, gli operatori della rai erano andati a Ponte Milvio per effettuare riprese e interviste sull'emergenza sanitaria in atto e in particolare per verificare la presenza o meno di assembramenti in quella zona, uno dei luoghi simbolo della movida romana. Notati da un gruppetto di persone, erano stati aggrediti fisicamente e verbalmente. Un cameraman è finito al pronto soccorso ed è stato dimesso con quindici giorni di prognosi. Stando a quanto raccontato dalla troupe della trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele, un gruppetto di persone avrebbe aggredito l'operatore facendogli cadere anche la telecamera a terra e sembra che la stessa sia rimasta danneggiata. L'operatore ha poi presentato denuncia alla stazione dei carabinieri di Ponte Milvio. Le indagini hanno consentito di identificare due dei responsabili dell'aggressione, che già si ipotizzava fare parte del mondo ultras.

Eleonora Daniele: "Nostra troupe aggredita"

Questa la versione dei fatti fornita da Eleonora Daniele in diretta: