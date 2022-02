Aggrediscono un ragazzo con una mazza per un debito di droga: arrestati due strozzini L’aggressione è avvenuta all’Idroscalo di Ostia. La vittima è stata attirata lì con l’inganno da due uomini, che poi hanno cercato di picchiarlo.

A cura di Natascia Grbic

Lo hanno attirato in una strada isolata all'Idroscalo di Ostia con una scusa. Ma ad attenderlo dietro la curva c'era il peggiore degli incubi: un picchiatore con una mazza da baseball, uno strozzino che ha cercato di colpirlo alla testa. Solo per poco non c'è riuscito: il ragazzo è riuscito a schivare il colpo, che non l'ha preso per un soffio. La scena è stata vista da una pattuglia di carabinieri che stava passando nella zona, e che è intervenuta immediatamente, lanciandosi all'inseguimento dell'aggressore. Mentre scappava, il 41enne ha provato a liberarsi della mazza, lanciandola in un'intercapedine. L'arma però, è stata recuperata dai carabinieri, che hanno poi bloccato anche il fuggitivo. Pure il complice è stato fermato: non aveva precedenti, ma aver ingannato il ragazzo gli è costato caro.

Aggrediscono un ragazzo con una mazza, arrestato anche il complice

Dagli accertamenti è emerso che quella cui avevano assistito non era una banale lite da strada, ma molto altro. Il ragazzo era stato attirato all'Idroscalo perché aveva dei debiti di droga con alcuni boss della zona, che il 41enne era andato a riscuotere per conto loro. E così, come fanno i tirapiedi che si occupano di ‘recupero crediti', lo voleva picchiare con la mazza e costringerlo a tirare fuori i soldi, con tutti gli ‘interessi'. Il 41enne, che ha alle spalle numerosi precedenti penali, è stato arrestato e portato in carcere. Il complice invece, è stato accusato di favoreggiamento: l'aver attirato con l'inganno, sapendo perfettamente cosa sarebbe accaduto, gli è costato l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.