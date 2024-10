video suggerito

Aggrediscono l'autista di un bus Atac e si scagliano contro gli agenti: arrestati due 21enni Paura al capolinea Grotte Celoni, dove due 21enni hanno aggredito e picchiato l'autista di un bus Atac. Si sono poi scagliati contro gli agenti, che sono intervenuti per fermarli.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno preso a calci e pugni una vetttura della linea 045 ferma al semaforo e aggredito l'autista di un bus Atac al capolinea di Grotte Celoni. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri hanno arrestato due ventunenni, che dovranno rispondere dei reati di resistenza, violenza e ingiuria a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso 24 ottobre nel territorio della periferia Est di Roma.

Aggrediscono un autista al capolinea

Secondo le informazioni apprese i due giovani, tutti e due italiani, si sono scagliati contro un bus della linea 045, che era fermo al semaforo, prendendolo a calci e pugni. Hanno poi aggredito un autista dell’Atac, insultandolo e picchiandolo, mentre si trovava al capolinea in zona Casilina. Il cinquantatreenne in quel momento era fuori dal mezzo, in sosta al capolinea di Grotte Celoni.

Picchiano anche gli agenti intervenuti per fermarli

L'aggressione non è però sfuggita agli agenti della polizia locale, che al momento dei fatti erano impegnati a gestire il traffico in zona. Gli agenti sono intervenuti per cercare di mettere fine all'aggressione e per proteggere le persone presenti. I due ventenni si sono scagliati anche contro di loro, insultandoli e colpendoli. Gli agenti sono poi riusciti a fermarli e dovranno rispondere davanti all'Autorità giudiziaria dei reati di resistenza, violenza e ingiuria a pubblico ufficiale. Gli agenti terminato l'intervento hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche e sono stati sottoposti agli accertamenti del caso.