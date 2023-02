Aggrediscono e derubano lo zaino ad un uomo disabile: caccia a tre ventenni Hanno fra i 22 e i 28 anni i tre aggressori che hanno derubato un 50enne disabile nel parco del Pineto nel primo pomeriggio di martedì 6 febbraio.

Si trovava da solo al parco quando è stato avvicinato da tre ragazzi fra i 22 e i 28 anni con una scusa ed è stato aggredito: i tre lo hanno picchiato e, prima di fuggire, gli hanno rubato lo zaino che aveva con sé. È successo nel parco del Pineto, fra i quartieri di Balduina e Primavalle, nel primo pomeriggio dello scorso martedì 6 febbraio, come riportato da la Repubblica. L'uomo, un cinquantenne con un ritardo cognitivo diagnosticato, stava leggendo prima che i tre si avvicinassero a lui con una scusa e lo aggredissero.

L'aggressione nel parco

Si sono avvicinati all'uomo che stava leggendo e gli hanno chiesto se avesse con sé un accendino. "Non fumo", ha risposto. Poi la minaccia. I tre hanno chiesto al cinquantenne di consegnare loro lo zaino e lui, avvertito il pericolo, ha provato a scappare. I ragazzi, però, sono stati più veloci di lui, lo hanno afferrato per il cappuccio e hanno iniziato a picchiarlo. Dopo averlo ferito, prima di fuggire, i tre hanno preso lo zaino dell'uomo e lo hanno portato via con loro: al suo interno, oltre agli occhiali da vista, c'erano un telefono e le chiavi di casa.

I soccorsi e la denuncia

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati dei passanti che hanno trovato il cinquantenne dolorante sul prato. L'uomo è stato poi trasportato nel vicino ospedale San Filippo Neri, che dista dal luogo dell'aggressione poco meno di dieci chilometri.

A seguito dell'episodio, la sorella del cinquantenne ha sporto regolare denuncia: adesso sono in corso le indagini da parte dei poliziotti del commissariato di zona, quello di Primavalle, per cercare di risalire all'identità dei tre aggressori.