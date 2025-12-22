roma
Aggredisce la moglie armato di coltello davanti ai figli: la vicina di casa fa da scudo e le salva la vita

Ha fatto scattare l’allarme, poi ha fatto da scudo alla vicina mentre il marito provava ad accoltellarla.: è rimasta ferita a una mano, ma le ha salvato la vita.
A cura di Beatrice Tominic
Ha sentito le grida durante la lite in casa dei vicini di casa. Li ha raggiunti e ha fatto da scudo fra il marito, armato di coltello e la moglie, che stava subendo un'aggressione. E le ha salvato la vita. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Pietralata, dove un uomo ha aggredito la moglie davanti ai figli. Era ubriaco, armato di un coltello da cucina e di cacciavite. Nel frattempo gli altri vicini di casa hanno allertato i soccorsi e sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti del commissariato Sant'Ippolito.

Aggredisce moglie e figli armato di coltello e cacciavite: cosa è successo

I fatti risalgono a una serata dei giorni scorsi e sono avvenuti nel quartiere di Pietralata. L'uomo, armato di coltello, ha aggredito la moglie e i due figli armato di coltello e cacciaviti. Era ubriaco, si è scagliato contro la moglie. Le urla hanno attirato l'attenzione di una dei vicini di casa. È stata una di loro a recarsi nell'abitazione dove si stava consumando la violenta aggressione. "Non era la prima volta, in alcuni momenti diventa pericoloso. Madre e figli sono scappati per le scale, io mi sono messa fra loro e lui. Poteva uccidermi", ha spiegato la donna a il Messaggero.

L'arrivo dei soccorsi: sul posto 118 e poliziotti

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Sono stati questi ultimi a portare la vicina di casa in ospedale, a bordo di un'ambulanza. Sottoposta alle prime cure, è stata poi dimessa con dieci giorni di prognosi. Nel frattempo gli agenti hanno ascoltato moglie e figli dell'uomo. La donna ha spiegato, anche lei, che non era la prima volta che accadeva un episodio simile. Racconto che ha costituito un'aggravante per l'uomo. Il magistrato a poi deciso di arrestare l'uomo. Ora si trova nel carcere di Rebibbia, dove resterà fino alla fine delle immagini.

