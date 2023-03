Affitti, Roma fra le 10 città più costose d’Europa: la capitale si piazza al settimo posto Affitti sempre più costosi a Roma: in Italia è seconda solo a Milano. Ecco i prezzi medio di stanze, appartamenti e monolocali secondo il report di Housing Anywhere.

A cura di Beatrice Tominic

Tetti e case a Roma, foto da Facebook.

In media si spendono 1.750 euro per un'appartamento con una sola camera da letto in affitto a Roma: a renderlo noto è Housing Anywhere, piattaforma leader di alloggi per gli internazionali, che ha stilato una classifica sui prezzi delle case in affitto nei Paesi europei. Sono due le città italiane che figurano in classifica, rispettivamente al quarto e al settimo posto, Milano e Roma: nel capoluogo lombardo il prezzo medio è di 1.853 euro.

In cima alla lista, invece, Amsterdam, Reykjavík e Lisbona, rispettivamente con 2.300, 2000 e 1.910 euro in media per un monolocale. Seguono Milano al quinto e al sesto posto Monaco e Parigi e, dietro Roma, Berlino, Utrecht e L'Aia. Le altre città italiane prese in considerazione dal report, Firenze e Torino, si trovano rispettivamente al dodicesimo e al ventiduesimo posto, con una media di 1.450 euro e 900 euro per l'affitto.

Nessun miglioramento per monolocali e stanze in affitto

Stesso ordine in classifica anche per quanto riguarda l'affitto di un monolocale. Milano e Roma restano le città italiane più costose: i prezzi, di media, si aggirano nel primo caso intorno ai 1.288 euro e nel secondo intorno ai 1.050. Firenze e Torino seguono a distanza, con una spesa di 900 e 675 euro. In questo caso, però, il capoluogo lombardo occupa il sesto posto della classifica, mentre la capitale raggiunge l'undicesimo. Il triste primato di Roma, però, è quello che riguarda l'aumento dei prezzi dell'affitto, con una variazione del 45,8% in più all'anno.

La classifica dello Stivale si ripete anche per l'affitto di una singola stanza: Milano è all'ottavo posto, con prezzo medio di 735 euro e, staccate, troviamo le altre tre città italiane al diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo posto su 23. La distanza si allarga notevolmente anche con Roma dove, per una stanza in affitto, si richiede il pagamento di 539 euro: la differenza fra la capitale e Firenze e Torino, con prezzo medio di 530 e 510 euro, invece è di appena qualche decina di euro.

Il report di Housing Anywhere

Per redigere questa classifica, Housing Anywhere ha analizzato le 85.744 proprietà presenti sulla piattaforma: circa il 94% di queste era completamente arredato, mentre il 59% includeva elettricità e gas. Gli annunci per ogni tipologia di immobile in affitto sono destinati principalmente a studenti e a giovani professionisti.