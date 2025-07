Muore soffocato dopo aver mangiato una mozzarella in spiaggia a Sabaudia: Adriano Pomponessi era in pausa dal lavoro

È morto soffocato in spiaggia a Sabaudia (Latina) dopo aver mangiato una mozzarella. La vittima è Adriano Pomponessi, 50 anni, cameriere allo stabilimento balneare Carbonelli: secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe ingerito il latticino intorno alle 18.30 di ieri, sabato 26 luglio, in un momento di pausa dal lavoro. Poi le prime difficoltà respiratorie e l'immediato intervento dei soccorsi, giunti sul posto con l'eliambulanza che, mentre tentava tutte le manovre di rianimazione del caso, lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti. Per il 50enne, purtroppo, non c'è stato però più nulla da fare.

La Procura di Latina, nel frattempo, ha aperto un fascicolo sulla morte di Adriano Pomponessi: presto, per fare luce sulla dinamica della vicenda, verrà quindi disposta l'autopsia sul corpo del 50enne. Mentre il concerto della Lucy Soul Band, previsto per la sera sul lungomare di Sabaudia in occasione del Sabaudia Sunset Jazz Festival 2025, è stato immediatamente annullato. "Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Adriano e ci uniamo al dolore della famiglia Carbonelli", hanno fatto sapere gli organizzatori della rassegna musicale.