Adescano e narcotizzano anziani rubandogli soldi e gioielli: arrestate 2 donne Undici rapine aggravate e un furto in casa sono i reati contestati a due donne, arrestate e finite in carcere. Vittime anziani che adescavano e narcotizzavano, per poi derubarli.

A cura di Alessia Rabbai

Adescavano anziani e li narcotizzavano, per poi rapinarli. I carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno arrestato due donne, finite in carcere perché gravemente indiziate di aver messo a segno undici rapine aggravate e un furto in casa. Le vittime sono persone anziane di età compresa tra gli ottanta e i novant'anni. I militari hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica. Il valore complessivo dei gioielli e del denaro rubato è di circa 160mila euro.

Le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura sono partite da una rapina ad un uomo di novant'anni in zona Bravetta a Roma, che risale al 9 settembre 2022 e dalla denuncia presentata dai famigliari delle vittime, dopo le violenze subite. Episodi che risalgono al periodo compreso tra settembre 2022 e marzo 2023. Secondo quanto ricostruito finora una donna ha adescato l'anziano in strada con una scusa, convincendolo a rientrare a casa insieme a lei. Una volta dentro l'abitazione lo ha narcotizzato con una bevanda. Al suo interno c'era probabilmente della sostanza stupefacente o altro narcotico. Dopo averlo stordito gli ha rubato il bancomat, i soldi in contanti che aveva con sé. Non contenta gli ha portato via anche il telefonino, in modo che non potesse chiamare aiuto e potesse guadagnare tempo per scappare.

L'anziano narcotizzato è rimasto al letto per due giorni. Fino a quando i famigliari preoccupati per non riuscire a mettersi in contatto con lui hanno chiamato i carabinieri. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere e della stazione di Roma Bravetta hanno raggiunto l'abitazione e una volta dentro, hanno trovato l'anziano in stato confusionale. Grazie ad una ricetta medica e lo scontrino di una farmacia della zona dove l’anziano era stato in precedenza, hanno ripercorso i suoi passi all'indietro, acquisendo le immagini delle telecamere di zona.

Immagini che hanno immortalato il veicolo usato dalla donna, attraverso il quale sono riusciti a risalire a lei. Anche per le altre vittime delle rapine il modus operandi messo a segno era sempre lo stesso, le due donne agivano attraverso un piano prestabilito. In uno degli episodi i carabinieri sono riusciti a ritrovare le fedi nuziali rubate ad una donna di ottant'anni, che le custodiva in ricordo del marito morto.