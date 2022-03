Addio ai cassonetti nel rione Monti: ritiro dei rifiuti solo porta a porta Nella giornata del 27 marzo, l’Ama toglie i cassonetti dei rifiuti che si trovano nel rione Monti: al loro posto, organizzate le piazzole di raccolta e il ritiro porta a porta.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio

Nel rione Monti, nel cuore della città di Roma, Ama, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nella capitale, ha deciso di ritirare i cassonetti dell'immondizia, nel corso del prossimo weekend. Oggi si contano ancora cinquantasei cassonetti in totale, tutti situati su via Cavour, più precisamente in largo Corrado Ricci e piazza dell'Esquilino, riservati ai residenti della zona: è stato pianificato, però, che in previsione della maratona di domenica prossima, 27 marzo 2022, saranno tutti ritirati.

Per sostituire il ruolo svolto dai cassonetti dell'immondizia, Ama ha già disposto l'estensione della raccolta porta a porta, che nel rione Monti esiste già in gran parte del quartiere. Per tutti coloro che abitano, invece, all'interno di palazzi in cui non c'è abbastanza spazio per gli appositi bidoncini, però, Ama ha già disposto l'attivazione di punti di raccolta in tre nuove postazioni, come si legge nella sezione del sito della società dedicata agli orari e all'ubicazione delle piazzole di raccolta nella zona del I municipio.

I nuovi punti di raccolta nel I municipio

Dal 28 marzo 2022, infatti, gli spazi adibiti alla raccolta di rifiuti saranno attivati anche in via del Colosseo 67/70, all'angolo con via Cavour; in via dei Quattro Cantoni 76, all'angolo con via Cavour e, infine, in via Giovanni Lanza, stavolta all'angolo con via in Selci. Questi tre nuovi punti di raccolta si vanno ad aggiungere alla lista in cui sono già presenti i punti di raccolta in via Leonina; in via Panisperna; in via dei Serpenti, all'angolo con via Madonna ai Monti. È bene ricordare che, in ogni caso, è possibile usufruire sia dei nuovi che dei vecchi spazi di raccolta dal lunedì al sabato dalle ore 7 della mattina fino alle ore 19.

La decisione della giunta Gualtieri

La scelta di rimuovere i cassonetti dell'immondizia è stata inserita all'interno di un piano più ampio organizzato dalla giunta Gualtieri. La decisione di rimuovere i cassonetti, in particolare è stata presa per impedire alle cosiddette utenze non domestiche (und) di aderire al proprio modello di raccolta rifiuti e non di servirsi dei cassonetti presenti sulla strada riservati ai residenti. Per gli und, infatti, sono già previsti passaggi quotidiani degli operatori Ama in orario serale: alle ore 20 per i negozi e alle 24 per i locali come pub e ristoranti.