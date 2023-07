Addio a Zoe, l’ultimo orango del Bioparco di Roma: “Ci mancherà la sua dolcezza” Nata nel Bioparco di Roma, ha sempre vissuto nello zoo insieme alla mamma Petronilla e alla sorella Martina. Aveva 37 anni, i primi malesseri all’inizio dello scorso giugno.

A cura di Beatrice Tominic

Aveva 37 anni e ha trascorso la sua intera vita all'interno del Bioparco di Roma: è morta ieri Zoe, l'ultimo esemplare di Orango rimasto nello zoo della capitale. Nata al Giardino Zoologico di Roma, per tanti anni ha condiviso l'area insieme alla madre Petronilla e alla sorella Martina, morte da tempo, ma all'inizio di giugno aveva iniziato ad accusare i primi malesseri.

Zoe, che ha raggiunto un'età avanzata per la sua specie, è stata immediatamente sottoposta ad accertamenti sanitari e aveva manifestato incoraggianti segnali di ripresa, ma una settimana fa ha avuto una ricaduta. "Sintomi di apatia e disinteresse per il cibo, seguiti da un improvviso peggioramento legato ad una presunta infezione polmonare con decorso acuto", questi i sintomi e le cause della morte riportate in una nota sui social del Bioparco. A confermare le cause della morte sarà l'autopsia.

L'addio a Zoe: dalla presidente del Bioparco ai visitatori

Curiosa e intelligente, Zoe amava interagire con le persone, soprattutto i bambini e le bambine, in modo giocoso e incrociava spesso lo sguardo di visitatori e visitatrici nella struttura romana.

"Ci mancherà la sua dolcezza e la sua capacità di guardare negli occhi le persone; mancherà moltissimo ai suoi keeper che avevano con lei un rapporto profondo e di grande intensità", ha dichiarato Paola Palanza, la Presidente della Fondazione Bioparco di Roma.

Diversi i pareri da parte degli utenti che hanno commentato il post di addio pubblicato per omaggiare Zoe. "Al Bioparco da sette anni con mio figlio solo per Zoe e Martina. È finita un'era", scrive una donna. "Grazie per la compagnia che ci hai fatto", aggiunge un'altra. "Moltissime volte ho raccontato la tua storia, quella di tua sorella e della tua mamma. L'ho fatto per far capire la tua bellezza, la tua intelligenza, la tua bontà! Avrai sempre un posto nel mio cuore!", ha concluso un altro ancora.

Ma non mancano i pareri e i ricordi negativi. "Tanti anni fa ero venuta al bioparco con i miei genitori e ricordo un orango maschio disperato che voleva uscire dalla vetrina dove lo avevano messo. È stata una scena straziante: mai più ci sono tornata! Piccola Zoe riposa in pace e finalmente libera soprattutto!", scrive un'altra persona. "Speriamo che tutti questi animali possano restare indisturbati e felici nel loro habitat", le fa eco un'altra.