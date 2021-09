Addio a Giorgio Pellegrini, il ragazzone amato da tutto il Pigneto che chiedeva sempre abbracci Giorgio Pellegrini era un’istituzione al Pigneto: conosciuto da tutto il quartiere, andava sempre in giro a chiedere abbracci, che le persone non esitavano a dargli. Giorgio è morto a causa di un’embolia polmonare legata alla covid-19: si trovava in ospedale quando è deceduto, qualche giorno prima era morta anche la mamma.

A cura di Natascia Grbic

Al Pigneto lo conoscevano tutti. Girava per il quartiere dispensando e chiedendo abbracci a chiunque incontrasse. Una cosa che faceva da anni e che gli abitanti della zona hanno sempre fatto con piacere. Giorgio Pellegrini, storico abitante e persona molto amata del Pigneto, è purtroppo morto qualche giorno fa a causa di un'embolia polmonare causata dalla covid-19. Pochi giorni prima era morta anche la mamma. Il suo decesso ha gettato nello sconforto gli abitanti del Pigneto, che lo stanno ricordando con affetto sui social. E in molti rimpiangono di non avergli dato l'ultimo abbraccio quando lo ha richiesto, data la pandemia ancora in corso. "Quante volte lo abbiamo abbracciato Giorgio! Impossibile non volergli bene. Mi dispiace tantissimo", scrive una ragazza. "Qui nel quartiere molti lo conoscevano fin da piccoli come me, e un paio di volte mi è capitato di abbracciarlo come chiedeva spesso a chiunque incontrasse. Voleva essere amico di tutti a suo modo e dalle testimonianze credo un po' ci sia riuscito".

A dare la notizia della morte di Giorgio Pellegrini è stata la Confraternita del Rosario, di cui faceva parte. "A pochi giorni dalla dipartita improvvisa della mamma, ieri sera sul tardi, 8 settembre, è volato in Cielo il nostro angelo di Confraternita, Giorgio Pellegrini, che era l'angelo della nostra parrocchia di San Luca. Chissà se sono venuti a prenderlo proprio i genitori dal Cielo, per non lasciarlo solo, in balia di questo mondo. Oggi la famiglia Pellegrini, papà Luigi, mamma Bruna e Giorgio, sono nell'Abbraccio di Luce e di Pace di Dio, finalmente insieme. Ci mancheranno la tua simpatia, la tua dolcezza e sensibilità e la tua gioia di vivere. Ma sappiamo che oggi che hai le ali, ci proteggerai e intercederai presso il Signore Gesù e la Beatissima Vergine Maria per noi tutti. Con stima, affetto e riconoscenza. don Roberto e la Confraternita del Rosario".