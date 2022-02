Acqua fisiologica al posto del vaccino ai no vax per 50 euro: arrestato medico Un medico di base di 64 anni è stato arrestato dalla guardia di finanzia perché, al posto del vaccino contro il Covid-19, inoculava acqua fisiologica e, in seguito, forniva loro il green pass: arrestati anche due pazienti colti in flagranza di reato.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 14 febbraio, un medico di base è stato arrestato dalla guardia di finanza: invece di somministrare i vaccini, infatti, inoculava acqua fisiologica e, in seguito, forniva ai pazienti, privi di immunizzazione, la certificazione verde. Il medico, un uomo di 64 anni originario della città di Roma che nel 2003 si è trasferito a Velletri, comune nella zona dei Castelli Romani, è oggi accusato dei reati di di corruzione e falso ideologico. Colto in flagrante dalla guardia di finanza è stato arrestato nella giornata di venerdì scorso: con lui anche due dei pazienti che pagavano per il falso vaccino.

L'irruzione della guardia di finanza

Nella giornata di venerdì scorso, la guardia di finanza ha fatto irruzione nell'ambulatorio in cui il medico 64enne somministrava il vaccino a due dei suoi pazienti, nella zona centrale della cittadina di Velletri. Nello studio gli agenti hanno trovato il medico e i due pazienti in flagranza di reato e tutti e tre sono stati immediatamente arrestati: pare che ogni dose di finta somministrazione venisse effettuata (oppure non effettuata) al costo di 50 euro. Ogni paziente del medico di base di Velletri, quindi, con 150 euro totali poteva terminare il ciclo vaccinale completo e ottenere il super green pass, senza essere realmente immunizzato.

Le telecamere nello studio e i nuovi pazienti

Il sospetto delle Fiamme Gialle della procura di Velletri che nell'ambulatorio l'inoculazione del falso vaccino fosse una prassi ben radicata e conosciuta è stato confermato dalla visione delle immagini e dell'audio registrato dalle telecamere all'interno dello stesso studio medico. Pur di ottenere il green pass senza ricevere il vero vaccino contro il Covid 19, inoltre, sembra che molti fra i cittadini e le cittadine dei Castelli Romani avessero cancellato l'iscrizione al proprio medico curante per diventare pazienti del 64enne di Velletri, anche specializzato nell'omeopatia, nella medicina naturale, in quella orientale e ayurvedica e iscritto al registro di Omeopatia e Agopuntura dell'Ordine dei Medici di Roma.