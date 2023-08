Accusa un malore dopo aver salvato il figlio che stava per annegare: Armando Biagi muore a 55 anni Armando Biagi, originario di Luco dei Marsi (Abruzzo), si trovava a Nettuno per passare qualche giorno di vacanza con la famiglia. Il 55enne lascia la moglie e due figli, profondo il cordoglio della comunità.

A cura di Teresa Fallavollita

Un'altra tragedia ha scosso il litorale laziale. A Nettuno, nella giornata di ieri, 15 agosto, un padre ha perso la vita dopo aver messo in salvo il figlio che stava per annegare in mare. Armando Biagi si è tuffato ed è riuscito a portare a riva il ragazzo, ma nemmeno il tempo di tirare un sospiro collettivo di sollievo che l'uomo ha accusato un malore ed è morto dopo poche ore presso l’ospedale Riuniti di Anzio, a soli 55 anni.

Si è accasciato dopo aver portato a riva il figlio

Il dramma si è consumato nel giorno di Ferragosto a Nettuno, nel tratto di spiaggia libera adiacente al Santuario Santa Maria Goretti. Armando Biagi, originario della provincia de L'Aquila, si trovava con il figlio sul litorale romano per passare qualche giorno di vacanza in famiglia. Era già pomeriggio quando il 55enne abruzzese si è accorto che il ragazzo, di 16 anni, si trovava in difficoltà: senza pensarci un secondo si è gettato in acqua per trarlo in salvo. Ma una volta portato il giovane a riva, Biagi ha accusato un malore e si accasciato sulla spiaggia privo di sensi. A nulla è valso il tempestivo intervento del personale sanitario del 118: sul posto anche l'elisoccorso, che però è ripartito senza far salire nessuno a bordo. L'uomo infatti è stato trasportato d'urgenza in ambulanza presso l’ospedale Riuniti di Anzio, dove è deceduto dopo poche ore. Non sono ancora chiare le cause del malore, che potrebbe essere legato allo sforzo fisico o al profondo spavento.

Il cordoglio in paese

Armando Biagi, 55 anni, era un artigiano originario di Luco dei Marsi, piccolo paese della provincia de L'Aquila, in Abruzzo, dove lavorava da tanti anni come marmista. La comunità si stringe intorno alla moglie e ai due figli, con messaggi di profondo cordoglio e stima. "Armando è stato un grande lavoratore, un uomo generoso, affabile, capace di trasmettere ai suoi cari in ogni frangente serenità e sicurezza, e a tutti garbata cordialità", il ricordo della sindaca Marivera de Rosa. I funerali si terranno venerdì 18 agosto presso la chiesa di San Giovanni di Avezzano.