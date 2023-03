Accusa la moglie di tradirlo e chiede ai figli minorenni di lapidarla Dovrà rispondere davanti ai giudici di maltrattamenti in famiglia un uomo che ha chiesto ai figli minorenni di lapidare la loro madre, perché era convinto lo tradisse.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha chiesto ai figli di lapidare la loro madre, perché era convinto che lo tradisse. L'uomo è finito a processo e dovrà rispondere davanti ai giudici di maltrattamenti in famiglia. Vittima una donna che era costretta da tempo a subire una spirale di violenze davanti ai figli minorenni. Soprusi che andavano da insulti e minacce, fino ad arrivare alle punizioni corporali. Il giudice dell'udienza preliminare ha accolto la richiesta avanzata dal pubblico ministero, così l'uomo è stato rinviato a giudizio.

Sottoponeva la donna ad un continuo controllo

I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2016 e il 2018 e sono accaduti a Roma. Sono venuti alla luce grazie alla denuncia della donna, che si è rivolta ad un centro antiviolenza presente sul territorio. Sulla vicenda la Procura ha aperto un'inchiesta che si è conclusa con la richiesta, accolta, del rinvio a giudizio. Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine l'uomo, con l'ossessione della religione e che seguiva alla lettera la Bibbia, convinto che la moglie lo tradisse con un altro uomo, la sottoponeva ad un continuo controllo. Di controllarla costringeva i figli, ai quali affidava il compito di supervisionarne spostamenti, smatphone e a borsa, per riferirgli se ci fossero degli indizi che si sentiva con altri uomini.

La donna lo ha denunciato rivolgendosi ad un centro antiviolenza

La famiglia era inoltre costretta a pregare, a digiunare durante la Quaresima e a comportarsi secondo determinate regole. Nell'ultimo episodio l'uomo ha portato sua moglie e i figli in un bosco e, dopo essersi accertato che non ci fosse nessuno, gli ha messo in mano delle pietre dicendogli di lapidarla per adulterio. I figli però in lacrime si sono opposti al padre, chiedendogli di risparmiarla, così lui ha acconsentito, dicendo che per quella volta sarebbe stato disposto a farlo. Dopo l'accaduto la donna si è recata in un centro antiviolenza e alle forze dell'ordine e lo ha denunciato.