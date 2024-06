video suggerito

Accoltellato un uomo in strada a Roma, è grave: il corpo a terra in via di Pietralata Sul posto gli agenti della Polizia di Stato, che indagano sull’aggressione. L’uomo che ha accoltellato il 51enne è scappato e non è stato ancora arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo è stato accoltellato oggi in strada a Roma. Si tratta di un 51enne trovato a terra in via di Pietralata con una ferita d'arma da taglio al fianco sinistro. L'uomo è stato portato d'urgenza al Policlinico Umberto I, è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto i poliziotti di Porta Pia, Sant'Ippolito, San Basilio e Fidene. Le indagini sono tuttora in corso, con gli agenti che sono alla ricerca dell'aggressore.