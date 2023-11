Accoltellato e ucciso a Sermoneta durante una festa: fermato un uomo Lo hanno fermato oggi: secondo gli inquirenti sarebbe stato lui ad accoltellare e uccidere il ragazzo di 30 anni trovato senza vita ieri, a Sermoneta.

A cura di Beatrice Tominic

Lo avrebbe accoltellato nella notte fra domenica e lunedì a Sermoneta, nella campagna pontina: per quanto accaduto la notte scorsa, un uomo si trova in stato di fermo. Avrebbe colpito un suo connazionale, un ragazzo nigeriano di circa 30 anni, accoltellandolo alla spalla, durante una festa organizzata in un casolare a Sermoneta. Sarebbe morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.

L'allarme è scattato nella mattinata di ieri, lunedì 13 novembre 2023, quando è stato rinvenuto il corpo del trentenne, ormai privo di vita. Sul posto, non appena allertati, sono arrivati i carabinieri della stazione di Sermoneta e della sezione operativa di Aprilia che, sotto al controllo della Procura di Latina, hanno aperto l'inchiesta.

Le indagini sul luogo del ritrovamento

Non appena arrivati, gli inquirenti hanno isolato il luogo del ritrovamento e hanno subito iniziato a svolgere i rilievi necessari per rintracciare l'identità dell'assassino. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, sarebbero riusciti a risalire alla sua identità: un connazionale della vittima si trova ora in stato di fermo, perché gravemente indiziato di aver commesso l'omicidio

Due fermi per l'omicidio a Sabaudia

Nella stessa giornata di ieri, un altro corpo è stato rinvenuto senza vita nei territori del capoluogo pontino. Stavolta il ritrovamento è stato effettuato a Sabaudia, in località Bella Farnia, a poca distanza dal Lago di Caprolace. Qui un bracciante di nazionalità indiana è stato aggredito a pochi passi dall'alloggio in cui viveva con altre persone. Poco dopo è morto. I militari di Latina, anche in questo caso, hanno effettuato il fermo a carico di due indagati, due persone che convivevano con la vittima.