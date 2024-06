video suggerito

Accoltellato dopo una lite all'Ex Hotel Cinecittà: blitz nell'occupazione, controlli in corso Blizt di Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato all'Ex Hotel Cinecittà, dove lo scorso sabato un uomo è stato accoltellato in seguito a una lite. Accertamenti sono in corso sullo stabile e sugli occupanti.

A cura di Natascia Grbic

I controlli nell'Ex Hotel Cinecittà

Sono al momento in corso controlli da parte di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri all'ex Hotel Cinecittà a Roma, in via Eudo Giulioli. Gli accertamenti stanno riguardando lo stabile e le persone che vivono all'interno dell'occupazione. Sono circa cinquanta gli agenti della Polizia Locale impegnati nell'operazione, oltre a equipaggi di Polizia e Carabinieri.

I controlli sono scattati dopo che sabato 8 giugno un uomo è stato accoltellato al braccio proprio davanti l'Ex Hotel. Il 47enne è stato ferito da un altro occupante dello stabile dopo una lite scoppiata per futili motivi. Hanno cominciato a discutere, poi a urlare e a spingersi, fino a che l'aggressore non ha tirato fuori un coltello e ha ferito al braccio la vittima, portata poi al Policlinico Umberto I, dove è stata dimessa con una prognosi di quaranta giorni. L'aggressore non è stato individuato: gli agenti della Polizia di Stato, informati dell'accaduto dopo le numerose chiamate dei residenti che hanno segnalato la lite, non hanno ricevuto informazioni utili dalla vittima. L'uomo, nonostante la ferita, non ha fornito elementi su chi l'abbia accoltellato né su cosa era accaduto quel pomeriggio. Stessa cosa i suoi amici, che non hanno collaborato cLe indagini sono scattate d'ufficio, ma al momento dell'aggressore ancora nessuna traccia.

In seguito a questo episodio, la prefettura ha deciso di sottoporre l'Ex Hotel Cinecittà ad accertamenti. I controlli interforze sono scattati questa mattina all'alba e al momento non sono ancora conclusi. Non è escluso che, nei prossimi tavoli sulla sicurezza in prefettura, si decida per lo sgombero.