Accoltellato al collo per aver difeso due ragazze: arrestato l’aggressore, era l’ex

È l’ex di una delle ragazze aggredite a Piazza Sempione il 30enne che la polizia ha arrestato per tentato omicidio. Avrebbe accoltellato alla gola un 37enne intervenuto per difenderle.

Sarebbe l'ex compagno di una delle due ragazze che ha aggredito in strada l'uomo che ha accoltellato un trentasettenne intervenuto per difenderle. L'episodio di violenza è accaduto nella notte del 25 agosto scorso in zona Piazza Sempione a Roma. Fatti a seguito dei quali gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Fidene hanno svolto di accertamenti e le indagini, ora concluse. Il presunto aggressore sarebbe un trentenne di origine asiatica. Dovrà rispondedere delle accuse a proprio carico di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore 4. Il trentenne si è avvicinato a una delle ragazze, che lo aveva già denunciato in passato, importunandola. Il giudice infatti aveva già vietato all'uomo di avvicinarsi a lei. Il trentasettenne ha notato l'uomo che stava molestando le giovani e si è avvicinato per difenderle. Improvvisamente il trentenne lo ha aggredito, prendendolo a coltellate a collo.

A seguito dell'accoltellamento il trentasettenne era gravissimo. È riuscito a salvarsi solo grazie all'intervento del personale sanitario giunto in ambulanza, che è riuscito a fermare la seria emorragia. Il caso è stato subito preso in carico dai poliziotti, che hanno raccolto testimonianze ed elementi utili per informare la Procura e far partire le indagini.

Terminate le indagini gli agenti sono riusciti a individuare l'aggressore, si tratterebbe appunto dell'ex di una delle due ragazze. L'uomo già in passato aveva avuto comportamenti violenti nei suoi confronti e aveva cercato di picchiarla. I poliziotti sono riusciti a raccogliere indizi di prova importanti nei confronti del trentenne grazie anche all'esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Lo hanno incastrato quando per l'ennesima volta ha cercato di avvicinarsi alla ex mentre si trovava alla stazione Tiburtina. Lei ha chiamato subito i poliziotti, che sono arrivati e lo hanno arrestato.