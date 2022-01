Accoltellamento in strada ad Ostia: la vittima è in prognosi riservata È stato arrestato e portato in carcere per tentato omicidio un 51enne che ha accoltellato ripetutamente un 65enne che stamattina in via Orazio dello Sbirro ad Ostia.

A cura di Alessia Rabbai

Accoltellamento in strada ad Ostia, dove un uomo di sessantacinque anni è rimasto ferito e si trova in prognosi riservata. L'aggressione si è consumata intorno alle ore 9.30 della mattinata di oggi, venerdì 21 gennaio, in via Orazio dello Sbirro. Secondo le informazioni apprese la vicenda sarebbe scaturita da una lite, nata in strada nel litorale Sud della provincia di Roma per futili motivi, tra due conoscenti. Autore della violenza un cinquantunenne, che ha estratto un coltello e lo ha colpito con diversi fendenti, provocandogli ferite gravi e facendolo cadere a terra riverso sull'asfalto.

La vittima aggredita con diversi fendenti

A dare l'allarme è stato un passante, che ha notato la sagoma dell'uomo in una pozza di sangue e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza, per una persona le cui condizioni sono parse fin da subito serie, con ferite d'arma da taglio. Sul posto, ricevuta la segnalazione, è arrivato il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato con codice rosso all'ospedale G.B. Grassi di Ostia. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio lidense, il paziente è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto alle cure necessarie al caso.

Il ferito ad Ostia è in prognosi riservata

Il sessantacinquenne ha affrontato un operazione chirurgica, per intervenire sulle lesioni profonde provocate dalla lama e attualemnte si trova ricoverato con prognosi riservata. Presenti gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di competenza territoriale, che sono stati allertati e sono intervenuti per arrestare l'aggressore, il quale è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio.